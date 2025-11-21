将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人リーグ（主催・報知新聞社ほか）最終一斉対局（９回戦）が２１日午前１０時、東京・渋谷区の将棋会館、大阪・高槻市の関西将棋会館で始まった。リーグ優勝者は来年１月に開幕する五番勝負での福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝への挑戦権を獲得する。

リーグに参戦する全１０人の女流棋士による５局。８回戦を終えて前期挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝、今期からリーグ入りした宮澤紗希女流初段が６勝２敗で１位タイ。内山あや女流初段、伊藤沙恵女流四段が５勝３敗で続く。

リーグ２―６位の５人が残留、７位以下の４人が陥落となる。挑戦者が同一勝敗数で複数人並んだ場合、２５、３０日に東京の将棋会館でプレーオフが行われることになっている。

◆８回戦を終えての勝敗数（左が勝利数）

西山朋佳女流二冠６‐２

内山あや女流初段５‐３

石本さくら女流二段４‐４

渡部愛女流四段４‐４

今井絢女流初段１‐７

大島綾華女流二段２‐６

中井広恵女流六段４‐４

伊藤沙恵女流四段５‐３

野原未蘭女流二段３‐５

宮澤紗希女流初段６‐２

◆９回戦（左が先手）

内山あや女流初段−伊藤沙恵女流四段

今井絢女流初段−石本さくら女流二段

大島綾華女流二段−宮澤紗希女流初段

中井広恵女流六段−渡部愛女流四段

野原未蘭女流二段−西山朋佳女流二冠

※今井‐石本戦は関西将棋会館