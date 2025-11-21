米大リーグ公式サイトが今オフのフリーエージェントとなった野手を１４人の有識者による投票で格付けした。その結果、今季二冠王に輝いたフィリーズのカイル・シュワバー外野手が１位、２位はカブスのカイル・タッカー外野手、３位はメッツのピート・アロンソ内野手となった。

注目の日本からポスティングシステムでメジャー入りを目指しているヤクルトの村上宗隆内野手は７位。まだ２５歳で、日本での大きな実績と将来性がある一方、ＭＬＢでコンタクト面の課題がどう出るかという疑問も残る。ヤクルト時代の２０２２年の異次元の成績（長打率・７１０、５６本塁打）は天井の高さを示し、負傷で５６試合の出場に終わった２０２５年は長打率・６６３、２２本塁打もそれを裏づける。１年後にこのリストを振り返ったとき、村上をトップにすべきだったと思うかもしれないし、トップ１０の圏外と見るかもしれないとも、している。

岡本和真は９位で、村上と同様に２０２５年は負傷で出場が限られたが６９試合で１５本塁打、ＯＰＳ １・０１４を残した。２９歳ながら派手さは劣るものの安定感がある。６年連続３０本塁打をするなど米球界にマッチする可能性は高い、としている。