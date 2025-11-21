俳優・いしだ壱成がファミリーショットを披露した。

２１日までにインスタグラムを更新し「１１月１８日。石田家のビッグマザーこと理子ママの誕生日でした！！」と父・石田純一の現在の妻・東尾理子が５０歳を迎えたことを報告。「ちょっとした節目の誕生日でして、家族総出でサプライズパーティー この日は沢山（たくさん）の方々がお集まりくださり、理子ママをお祝いしてくれました」と写真をアップした。

石田と松原千明さんの娘である“妹”のすみれや、石田と理子の息子で“弟”となる理汰郎くんの姿も。「理子ママ、いつも石田家の中心となって家族を支えてくれて、本当にありがとう。これからもパパを、そしてぼくたち家族をよろしくお願いします 愛してるよ、壱成」とメッセージを送った。

この投稿には「ステキな家族のカタチ」「石田ファミリーは仲良くほんと素敵です」「壱成さん、どんどん若くなってますね！」「かっこいいです」との声が上がった。

理子は石田と２００９年に結婚。当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。１２年１１月に理汰郎くん、１６年３月に青葉ちゃん、１８年４月につむぎちゃんが誕生した。