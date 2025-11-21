元阪神タイガース・横田慎太郎さん（享年28）の生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」の公開（11月28日）が迫る中、横田さんと同期入団の岩崎が本音を口にした。

20日に大阪府羽曳野市内で「羽曳野ボーイズ」の中学生50人に野球教室を行った左腕。子どもたちから質問を受け付ける時間を設けた際、ある中学生からこんな質問が出た。

「栄光のバックホームの横田慎太郎さんはどんな選手だったんですか？」

技術指導や助言を求める質問ではない中学生の意外な質問にしばし思いを巡らせた左腕は「体も大きいし、肩も強いし、足も速いし、すごく良い選手だったよ」と答えた。そして、こう付け加えた。

「1軍でホームランは打ってないのかな。横田選手の1軍でのホームランを見てみたかったですね」

岩崎は、23年のリーグ優勝のかかった同年9月14日の巨人戦で、横田さんが闘病中に勇気づけられ1軍での登場曲にしていたゆずの「栄光の架橋」を流して9回のマウンドへ向かった。志半ばでこの世を去った同期入団への思いは今も強い。「1軍でホームランを見たかった」の言葉には、次代の主砲として期待されていた横田さんへの思いがにじんだ。（遠藤 礼）