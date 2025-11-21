乃木坂46瀬戸口心月、同い年の先輩”さつまいろ”への憧れ語る 3人それぞれの印象とは
21日発売の『アップトゥボーイ Vol.357』（ワニブックス）は、40thシングル「ビリヤニ」の発売が間近の乃木坂46大特集号となる。同楽曲で矢田萌華とともにダブルセンターに抜てきされた、6期生の瀬戸口心月が表紙を飾った。今回は誌面カット＆インタビューの一部が公開された。
【誌面カット】紫色の衣装で美しい儚顔を見せる瀬戸口心月
本誌では初のソログラビアは巻頭20ページ、“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様。いろんなかわいらしさを追求したグラビアとなっている。乃木坂46からは、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央も登場する。
▼瀬戸口心月(乃木坂46)インタビュー抜粋
――心月ちゃんたち6期生が乃木坂46の一員としてデビューしてから半年が経過しました。(中略) これから仲良くなりたいなと密かに思っている先輩はいますか？
5期生さんで私と同い年の二十歳の、菅原咲月さん、五百城茉央さん、奥田いろはさんの3人とお近づきになりたいです!!
――“さつまいろ”のユニット名でもお馴染みの仲良し3人組ですね？
はい。その3人だと咲月さんがいちばんお話しする機会も多いんですけど、聞き上手というかすごく話しやすくて。ライブのMCでもいつも場をまとめて下さいますし、MCを務められている番組(『乃木坂46の「の」』)でのおしゃべりも上手で憧れます。五百城さんは『乃木坂工事中』で誰も思いつかないような斬新なアイデアや感想をコメントされているイメージが強くて、どうしたら皆さんに楽しんでもらえるようなことが言えるのかお聞きしてみたいです。
――奥田いろはちゃんはどんな印象ですか？
奥田さんとはライブで一緒に歌わせて頂く機会があったのですが、綺麗な歌声に圧倒されてしまって。そのときはすごく優しくして頂いて“ずっと一緒にいたいな”と思ってしまうぐらいでした。奥田さんのあの歌声は単純な技量だけではなくて、そういう奥田さんのパーソナリティから出ているものなのではと思っていて。私も奥田さんのような素敵な人になりたいと憧れています。
【誌面カット】紫色の衣装で美しい儚顔を見せる瀬戸口心月
本誌では初のソログラビアは巻頭20ページ、“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様。いろんなかわいらしさを追求したグラビアとなっている。乃木坂46からは、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央も登場する。
――心月ちゃんたち6期生が乃木坂46の一員としてデビューしてから半年が経過しました。(中略) これから仲良くなりたいなと密かに思っている先輩はいますか？
5期生さんで私と同い年の二十歳の、菅原咲月さん、五百城茉央さん、奥田いろはさんの3人とお近づきになりたいです!!
――“さつまいろ”のユニット名でもお馴染みの仲良し3人組ですね？
はい。その3人だと咲月さんがいちばんお話しする機会も多いんですけど、聞き上手というかすごく話しやすくて。ライブのMCでもいつも場をまとめて下さいますし、MCを務められている番組(『乃木坂46の「の」』)でのおしゃべりも上手で憧れます。五百城さんは『乃木坂工事中』で誰も思いつかないような斬新なアイデアや感想をコメントされているイメージが強くて、どうしたら皆さんに楽しんでもらえるようなことが言えるのかお聞きしてみたいです。
――奥田いろはちゃんはどんな印象ですか？
奥田さんとはライブで一緒に歌わせて頂く機会があったのですが、綺麗な歌声に圧倒されてしまって。そのときはすごく優しくして頂いて“ずっと一緒にいたいな”と思ってしまうぐらいでした。奥田さんのあの歌声は単純な技量だけではなくて、そういう奥田さんのパーソナリティから出ているものなのではと思っていて。私も奥田さんのような素敵な人になりたいと憧れています。