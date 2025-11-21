タレント・モデルとして活躍する人気者も、やはり最も輝く瞬間は勝利に向かってアガっている瞬間だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月20日の第1試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。今期12戦目にして、待望の初勝利を手にした。要所の親番で満貫を連発するビッグプレーに「岡田無双」「岡田覚醒か」といったコメントが殺到した。

【映像】怒涛の3局連続1万2000点！自信溢れる岡田の表情

岡田は昨シーズン、レギュラーシーズンの個人最終戦でようやく初勝利。試合数が増えた今シーズンも試合前までは11戦して未勝利と苦しんでいた。それでもこの試合には、気持ちを落ち着けて臨むと、これが好結果に。東場を2万8200点持ちの2着目で折り返すと、親番となった南1局から一気に走った。

南1局、リーチ・ツモ・タンヤオ・赤で満貫・1万2000点をゲットしてトップ目に浮上すると、続く1本場も中・赤・ドラ3の1万2000点（＋300点）と大きな追加点。さらに2本場でも中・赤・ドラ2の1万2000点（＋600点）をもぎ取り、あっという間に点棒を6万6100点までかき集めた。

これまでの鬱憤を一気に晴らそうかという怒涛のアガリラッシュ。岡田の表情にも自信が感じられると、ファンからは「ドヤ顔」の声も。さらには「ツキが来てる」「完全に風きてる」と、これまで牌運に恵まれなかった岡田に、ようやく流れが来たとともに喜ぶコメントも多く見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

