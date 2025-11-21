乃木坂46五百城茉央、選抜発表は「感情の起伏が激しかった」 センターのアンダー楽曲で感動した歌詞を明かす
21日発売の『アップトゥボーイ Vol.357』（ワニブックス）は、40thシングル「ビリヤニ」の発売が間近の乃木坂46大特集号となり、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央が裏表紙に登場した。今回は誌面カット＆インタビューの一部が公開された。
【写真】透明感抜群！真っ白なドレスをまとった五百城茉央
今夏二十歳の誕生日を迎えた五百城は、モノトーンの世界観の中、シンプルに今の五百城の魅力が伝わるような10ページを企画。裏表紙には「“シン・イオキマオ”がここからはじまる」と紹介されている。インタビューでは初めてアンダーメンバーとして活動する、秘められた意気込みにも迫った。
また表紙には、登場同楽曲で矢田萌華とともにダブルセンターに抜てきされた、6期生の瀬戸口心月が登場。本誌では初のソログラビアは巻頭20ページ、“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様。いろんなかわいらしさを追求したグラビアとなっている。
▼五百城茉央(乃木坂46)インタビュー抜粋
――40thシングル、茉央ちゃんはアンダーセンターとして活動することになりました。
発表のときは感情の起伏が激しかったです。選抜発表の直後は“そうか……”と悔しい気持ちになり、その後アンダーセンターだと知らされてビックリして、“武道館でアンダーライブをします”と聞かされて“やりたい!!”一気にテンションが上がって……。
――(中略)今回のアンダー楽曲は「純粋とは何か？」というタイトルの曲ですが、タイトルだけでも“純粋”というフレーズが茉央ちゃんの雰囲気と合っているような印象があります。
この世界でお仕事をしていると良くも悪くも注目されて、いろんな意見が目に入ってきます。普段は全然気にならなくても、心が弱っているときは思わず自分の気持ちが曇りそうになってしまうこともあったりして。「純粋とは何か？」の最後の歌詞が“カッコ悪い生き方をしてても どんな時でも純粋でいたいんだ”っていうフレーズなんですけど、その言葉にすごく感動しました。曲が届いてから歌詞を声に出して読んでみたり、書いたりしてみたんですけど、それだけですごく勇気づけられる歌詞なんです。自分は自分のままで、自分らしくまっすぐ生きていきたい、そんな自分の気持ちを秋元(康)先生に代弁して頂いたような気持ちがして……本当に素敵な曲を頂きました。
