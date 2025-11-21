梶裕貴の音声AI、豪華アーティスト陣参加のアルバム配信開始 3DLIVE『そよぎEXPO』 チケット先行も
声優・梶裕貴がプロデュースする音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』による3DエンタテインメントLIVE『梵そよぎ（そよぎそよぎ） 1st EXPO「0rigin（オリジン）」』の最速先行チケット販売が、20日午前10時より特設サイト限定で開始された。また、本イベントに向けて制作されたコンピレーションアルバム「0rigin」が配信された。
【画像】かっこいい！『梵そよぎ 1st EXPO「0rigin」』キービジュアル
『そよぎフラクタル』とは、梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶自身が企画立案。幾何学模様（＝フラクタル）の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。
『そよぎEXPO』は、『そよぎフラクタル』が掲げてきた「AIと人間が、対立ではなく共創によって新たな表現を生み出す」という理念を、リアル空間で初めて体現するステージ。3Dモデル化された「梵そよぎ」が、音楽パフォーマンスを中心に、生みの親である梶と共に朗読劇や生アフレコ、デュエット歌唱を行う。
『そよぎEXPO』の象徴となるキービジュアルは漫画家・堀越耕平氏が描き下ろし。本プロジェクトの世界観をさらに広げるべく、そよぎEXPOのために豪華アーティスト陣が楽曲制作を担当する。『そよぎフラクタル』のコンセプトや、「梵そよぎ」のアイデンティティからインスピレーションを得て生まれた作品が、すべて『そよぎEXPO』1点に集結し、全く新しいエンタテインメントを創り出す。
本イベントは、2026年3月8日に東京ガーデンシアターで開催。梵そよぎ、梶のほか、昼夜共通で岡本信彦、寺島拓篤、山下大輝、昼公演のみ下野紘が出演する。
また、きょう21日より配信されたコンピレーションアルバム「0rigin」は、豪華アーティスト陣によって『そよぎEXPO』に向けて書き下ろされた楽曲全18曲が収録されている。
【コンピレーションアルバム「0rigin」収録曲・楽曲提供アーティスト一覧（収録順）
01. 0rigin／水槽
02. Border／堤博明
03. 環世界／KOHTA YAMAMOTO
04. Curtain Call／横山克＆天城サリー
05. ペイル・ブルー・ドット／斉藤壮馬
06. I WANNA KNOW／AMADEUS (武内駿輔 & Lotus Juice)
07. v01cez／澤野弘之
08. 梵能オーケストラ／森久保祥太郎
09. 聲の唄／豊永利行
10. 雫花に梵／桑原聖
11. かなたとこなた／林ゆうき
12. Heartfelt／伊東健人
13. 電波Jack／下野紘
14. 神がかりときめキュン！／るぅと (すとぷり)
15. ねむねむびよりzZZ／小岩井ことり
16. 蜃気楼なんかじゃない／UNISON SQUARE GARDEN・田淵智也
17. 言葉にできないのに／大原ゆい子
18. 千年後のボクへ／Revo (Sound Horizon / Linked Horizon)
