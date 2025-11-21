三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー20周年記念映画祭、開催決定 Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下で2週間限定上映
三鷹の森ジブリ美術館（東京・三鷹市）が選りすぐりの世界のアニメーション作品を紹介する「三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー」の活動開始から20年を迎えることを記念し、「20周年記念映画祭」を開催する。期間は2026年1月16日から29日までの2週間で、会場は都内のBunkamura ル・シネマ渋谷宮下（渋谷東映プラザ7階・9階）。
【画像】上映作品の代表カット
同ライブラリーはこれまで、高畑勲監督や宮崎駿監督（※崎＝たつさき）がおすすめする世界のアニメーションを中心に、数多くの名作を日本で紹介してきた。今回の映画祭では、活動20年の節目に合わせ、異なる時代・国から選ばれた4つのプログラムを上映する。
上映作品には、宮崎監督が「アニメーターをやるやつは見ておくべき」と話していた『バッタ君 町に行く』（1941年、アメリカ）、アカデミー賞を2度受賞している作家フレデリック・バックの代表作『木を植えた男』（1987年、カナダ）をはじめとする代表作4本をまとめた「フレデリック・バックの映画」、フランスで大ヒットを記録した『キリクと魔女』（1998年、フランス）、そして“老い”や“認知症”といった重いテーマを温かな筆致で描いた『しわ』（2011年、スペイン）など、国籍もテーマも異なる多彩なラインナップがそろう。
『バッタ君 町に行く』「フレデリック・バックの映画」『キリクと魔女』の3プログラムは、35mmフィルムで上映。フィルム上映が可能な劇場が減少する中、作品本来の質感や温かみを味わえる貴重な機会となる。1日2プログラムを上映予定、詳細スケジュールは公式ホームページで確認できる。
