元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウエア姿を投稿した。

ピンクのウエア、黒のミニスカートにニーハイソックスで絶対領域を披露したショットを公開し、「ショートコースで練習してきました！ 母と母の友人の3人でわいわい楽しみました お気に入りのボール池ポチャしちゃいました この時期の関東は気温や天気的にもゴルフに行きやすいですね」とつづった。

また、別の投稿では「街中も心も煌めくシーズンですね」と記し、クリスマスツリーのイルミネーションが飾られたスポットに、白のニットトップスにファー付きコート姿で訪れ、“ハートスマイル”をつくったオフショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「似合いすぎてる」「着こなしも最強」「めちゃくちゃ可愛い過ぎるし綺麗」「お人形さんのよう」「デート風かわいい」「画角最高」「エレガント」「彼女感がすごすぎてもう…」「ホホホッ〜」「全人類の中で最高の朝活」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。