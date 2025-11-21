「ビッグダディ」林下清志氏（60）の元妻として知られるタレント美奈子（42）が20日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。

美奈子は「先日のお友達day 素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした」とつづり、カラフルなドリンクを手にしたショットを投稿した。

美奈子は長い睫毛にネイルアート、ばっちりとメークを施した姿を見せている。

続けて「そしてそのあとは大好きな推し活を ああ。。。。。。かっこよすぎて悶絶ww」と報告した。

この投稿にフォロワーからは「綺麗だし可愛い」「肌が綺麗ですね」「いつ見ても美人」「めちゃくちゃいい日ですね」とコメントが寄せられている。

美奈子は最初の夫との間で長男星音（しおん）さん、乃愛琉（のえる）さんを出産し離婚。同じ男性と2度目の結婚で次女姫麗（きらら）さん、三女來夢（らいむ）さん、四女妃翠（ひすい）さんを出産し、再度離婚。次に「ビッグダディ」林下清志氏と結婚し、五女蓮々さん（れんと）さんを出産し、2年で離婚。3番目の夫との結婚では六女柚都（ゆず）さん、七女小雪さんを出産した。