子連れで行きたいと思う「千葉県の道の駅」ランキング！ 2位「ローズマリー公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
家族でのおでかけ先として人気の道の駅は、子どもが楽しめるスポットとしても注目を集めています。遊具のある広場や体験型施設、地元グルメが味わえるレストランなど、親子で一日中満喫できる魅力が満載。
All About ニュース編集部では、2025年11月10〜11日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「千葉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地元の美味しいものも豊富でローズマリーもキレイで娘が喜んでました」（40代男性／神奈川県）、「公園で遊ばせられるし、海が近くて気持ち良さそうだから」（30代女性／宮城県）、「ヨーロッパのような街並みが味わえたり、たくさんのお花があるので子連れで行きたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「鴨川シーワールドのついでに寄ってみたい」（60代男性／神奈川県）、「海が見えてお土産や海産品なんかも数多くある。そんなに混んでないので穴場スポット的な意味でオススメ」（30代男性／茨城県）、「海を見ながらの足湯は特別な思い出になりそう。鴨川ならではの魅力的な海の幸も楽しめそうです」（30代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ローズマリー公園（南房総市）／44票房総半島の南端に近い南房総市にあるこの道の駅は、花とハーブがテーマ。西洋風のかわいらしい建物と庭園が広がっていて、歩くだけでも気分が上がるような場所です。売り場にはハーブティーや花の雑貨など、香りや彩りを楽しめるアイテムがたくさん。子どもと季節の花を眺めたり、一緒にお土産を選んだりと、ゆっくり過ごせます。特に春〜初夏は景色が一番華やぐ時期で、自然の豊かさを肌で感じられます。
1位：鴨川オーシャンパーク（鴨川市）／57票太平洋に面した鴨川市にあるこの道の駅は、とにかく海の眺めがとても気持ちいい場所。館内には、ドライブの疲れをゆっくり癒せる「鴨川温泉なぎさの湯」や、地元の魚介や野菜がそろう直売所もあります。海の近くならではの食材がずらっと並んでて、見て回るだけでも楽しめます。周辺には海の生き物を学べる展示や、磯遊びができるスポットもあって、子どもたちが自然に夢中になれる環境が整っています。
