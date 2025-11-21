ドル円理論価格 1ドル＝157.89円（前日比+1.81円） ドル円理論価格 1ドル＝157.89円（前日比+1.81円）

ドル円理論価格 1ドル＝157.89円（前日比+1.81円）



割高ゾーン：158.54より上

現値：157.45

割安ゾーン：157.25より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/20 156.09

2025/11/19 155.06

2025/11/18 154.95

2025/11/17 153.57

2025/11/14 153.93



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

