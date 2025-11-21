黒より茶色より“この色”！【ZARA】大人の秋 → 冬に♡「ボルドー色ブーツ」

この秋冬、おしゃれさんにぜひ注目してほしいのが深みのある「ボルドー色」。黒よりも柔らかく、ブラウンよりも重厚感のある絶妙なトーンが魅力です。そんな「ボルドー色のブーツ」が【ZARA（ザラ）】から登場しています。いつものコーデに投入するだけで、足元からぐっと大人っぽい洗練された印象にアップデートしてくれるはず。今年のブーツ選びの参考にしてみて。

モードなカウボーイスタイル

【ZARA】「レザーカウボーイショートブーツ」\13,590（税込）

クラシカルな雰囲気とモードなスタイリッシュさのバランスが絶妙なカウボーイスタイルのブーツ。深みのあるボルドーカラーは黒より柔らかく、かつ洗練された印象をコーデにプラスしてくれるはず。シャープなトゥ部分はすっきりときれいめなデザインで、牛革100％のアッパー部分は足にしっかりフィットしてくれそうです。足元からナチュラルにコーデを格上げしたいなら、チェックしておきたいアイテムです。

新発想のレギンスデザインブーツ

【ZARA】「フットレギンス レザーヒールショートブーツ」\35,990（税込）

サイドにボタンが付いたフットレギンスのようなデザインのブーツ。モダンなデザインと落ち着いたボルドーカラーの組み合わせは、派手すぎずも存在感があり、シンプルなコーデに映えそうな主役級アイテムです。余裕のあるゆったりシルエットは抜け感を演出しつつ、足との対比で細見え効果も期待できるかも。今年の秋冬は、ぜひ個性派な足元で差をつけてみて。

控えめアクセントの美脚ライン

【ZARA】「コントラストステッチニーハイブーツ」\13,590（税込）

上品なボルドーカラーに映える立体的なコントラストステッチがエッジを効かせたブーツ。ステッチがアクセントとなり縦のラインや足首の切り替えを際立たせることで、すっきりとした印象が強まりそう。トップにあしらわれたシルバーのバックルベルトも、全体を引き締めるアクセントになっています。正統派なのに今っぽい、大人女性にこそチャレンジしてほしいデザインです。

異素材 × 刺繍で魅せるブーツ

【ZARA】「レザーラスティック刺繍入りブーツ」\22,990（税込）

大胆に施された刺繍デザインが目を引くブーツ。牛革100％のアッパーとスエード調のシャフト部分の異素材のコントラストが立体的な奥行きを生み出し、より上品で重厚感ある印象に。ボルドーカラーも相まって、秋冬らしい深みのある雰囲気が漂います。デイリーコーデをアップデートするなら、ぜひ思い切ってチャレンジしてみてほしいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ