T-Pis、左から 亜耶（アヤ）、愛樹（アイジュ）、千夏（チカ）、トン兄（トンニー）、サトル

T-Pisの初ライブ＜T-Pis First!＞が12月20日（土）に横浜・1000 CLUBで開催される。本公演では、11月14日に世界同時発売となったゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』のテーマ曲8曲がT-Pisバージョンとして披露される予定だ。

当日はシリーズファンに向けた特別公演として、T-Pisに加えTonzがゲストとして出演し、歴代『イナズマイレブン』シリーズのテーマ曲をT-Pis＋Tonzとしてパフォーマンスする構成となる。

T-PisとTonzは、T-Pistonzが新章に向けて分割される形で2025年に誕生したユニットだ。T-Pistonzは2025年8月20日に『T-Pistonz 17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』Blu-rayをリリースした後、10月13日の大阪・バナナホール公演をもって、メンバーのコータが歌謡曲歌手・岡本幸太としての活動へ専念するため脱退し、グループは2ユニット体制へ移行した。

T-Pisは、トン兄、千夏、亜耶、愛樹、サトルの5名で構成され、平均年齢25歳の新メンバーが中心となる。一方のTonzは、トン兄、イン・チキータ、アー・ダッチンの3名による編成で、これまでの活動で培われたステージ経験を生かしたパフォーマンスを展開する。ゲームファン・イナズマイレブンファン必見のスペシャルライブだ。

◆ ◆ ◆

「イナズマイレブンの歴代テーマソングを生歌で楽しめるLIVEは、ここだけ！今回初めてLIVEをおこなうT-Pisは、只今絶賛発売中のゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』のテーマソング8曲を全曲進化したパフォーマンスで熱唱します！ゲストのTonzは、イナズマイレブンの過去のテーマソングで会場をブチ上げます！12/20は、横浜1000CLUBにみんなあつまリーヨ！」──トン兄

Tonz、左から アー・ダッチン、トン兄、イン・チキータ、

◆ ◆ ◆

第一弾MVとなる「笑顔がゴール！」は、新ユニットのスタートを象徴する映像として注目を集めている。

＜T-Pis First!＞

2026年12月20日（土）

＠横浜1000 CLUB

昼公演：開演13:15

夜公演：開演17:30

出演：T-Pis

ゲスト：Tonz

チケット：楽天チケット



◆オフィシャルX