愛情のつもりが“地雷化”してる？男性を冷めさせる「会話＆LINEのクセ」
「なんか最近、彼のテンションが低い気がする…」。
そんなモヤモヤを感じるとき、実は“自分の言葉やLINE”が原因になっていることも。
悪気はなくても、コミュニケーションのクセが積み重なると、男性は静かに距離を置き始めるもの。
そこで今回は、そんな男性を冷めさせる「会話＆LINEのクセ」を紹介します。
つい言っちゃう「どうせ私なんて」系の自己否定ワード
落ち込んだときについ口をつく“自己否定ワード”。
実はこれ、男性にとってはかなりの負担になります。
「どうせ私なんて」「かわいくないから」「迷惑かけてごめんね」…。
こうした言葉が続くと、彼は「俺がいくら言っても否定される」と感じ、疲れてしまいます。
返事を急かすLINEや、感情を試すような言い回し
LINEでやりがちなのが「今なにしてるの？」「返事遅くない？」という“詰める系”メッセージ。
悪気はなくても、これを続けると彼は「監視されているかも」と感じ、心理的に距離を置き始めます。
また、「どうせ私のこと興味ないでしょ？」「もういいよ」など、感情を試すような言い回しも危険。
男性は“正解がわからない会話”が苦手なので、対応に疲れてしまい、徐々に気持ちが離れていきます。
「私のことをわかってくれない」と不満を漏らす
デートの帰り道やLINEでつい出てしまう「なんで分かってくれないの？」「私の気持ちに気づいてよ…」。
これ、女性からすれば“もっと近づきたいサイン”なのですが、男性側にとってはかなりのプレッシャーになることがあります。
男性は感情のニュアンスを読み取るのが得意ではないため、「どうすればいいの？」と混乱してしまうもの。
それが続くと、「一緒にいるとダメ出しされている気がする」と感じるようになるでしょう。
もし今回紹介したクセに少しでも心当たりがあるなら、今日から少しだけ言葉の選び方を変えてみて。
会話やLINEが“心地よく続く”ように整えていくことで、自然と２人の関係は前進していきます。
🌼もしかしてメンヘラ？ 男性の「恋心が萎える瞬間」とは