

イメージ画像です（画像：jessie / PIXTA）

みなさんは『東大理III 天才たちのメッセージ』というシリーズをご存じでしょうか。1986年から毎年、東京大学理科3類（主に医学部進学者が所属する学科類）の合格者約30名にインタビューやアンケートを行い、その内容をまとめてきたロングセラーです。

すでに40年近い歴史を誇り、“日本一の難関”を突破した受験生たちの知恵が凝縮された貴重な資料として、多くの受験生や教育関係者に読まれてきました。今回はその中から見えてきた、「東大理3生の驚きの勉強法」について解説します。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

東大理3合格者の勉強法

東大理3に合格している人にインタビューしていると、一風変わった勉強法を実践している人がいて驚かされることがあります。座らずに立って勉強する人、絶対に「ながら勉強」をしない人、エクセルで勉強の進捗管理をする人……いろんな勉強法を実践する人がいて、毎回驚かされます。

今回はその中でも僕が「これはいろんな学生におすすめしたい」と思った勉強法である、「あえて丸付けをしない勉強法」について紹介したいと思います。

これは、とある東大理3合格者のやっていた勉強法です。やり方はその名前の通り、問題集を解いたりテストをしたりしたときに、あえてすぐには丸付けをせず、1時間以上は放置するというものです。例えば数学の問題集を解いたら、丸付けを一旦せず、他の科目の勉強を始める。そして1時間くらいしてから丸付けをする、というものです。

一見すると「何の意味があるんだ？」という勉強法ですね。覚えているときに丸付けをしないと内容自体を忘れてしまいそうです。でも、実はこの勉強法には2つの合理的な側面があるのだといいます。

意外な2つの効果

まず1つは、「最初の勉強のハードルを下げる」という効果です。例えば丸付けを一旦せずに休憩をしたとします。人間、一度ご飯を食べたりお風呂に入ったりすると、勉強のやる気があまり出なくなってしまうもので、「勉強前にちょっとスマホでも弄ろう」と思うと一気にやる気が出なくなってしまい、その日は勉強が手に付かなくなってしまう、ということがあります。

でも、丸付けをせずに休憩に入っていると、「あ、さっきの問題の丸付けをしていないな。さっきの問題はあっていたのかな。気になるな」という気持ちが芽生えて、サッと勉強机に向かうことができるようになります。

そして、一度丸付けをして勉強を始めると、「あ、ここ抜け漏れがあったな。復習しなきゃ」「あ、この問題間違ってる。どこで間違えたんだろう？」という感じで、勉強に向かうのが容易になります。結局勉強のやる気が出ないのは最初に勉強机に向かうまでのハードルが高いからで、ちょっとでも勉強を始めてしまえば、そんなに勉強を継続するのは苦ではない人が多いです。

丸付けという、一番勉強のハードルとして低いものを残しておくことで、勉強における最初の一歩を踏み出しやすくするという効果があるわけですね。

ちなみにこのように「最初の勉強を軽めにすることで勉強を始めやすくする」というのは他の理3生でもやっていた人が多く、「好きな科目から始めるようにしていた」「昨日の復習から始める習慣があった」など、やりやすいものからやるのは多くの人にとって有効な勉強法のようです。

もう1つは、「その問題について考える時間を増やすことができる」という効果です。すぐに丸付けをすると、もちろんその問題について覚えていることが多いので「あ、やっぱりここ間違えていたんだ！ ここ、もしかしたら違うかも？って思いながら解いてたんだよな」というように、発見もあるでしょう。

しかし、すぐに丸付けをするということは、その問題について考える時間が少ないということでもあります。問題を解いてから、一旦休憩に入ったとすると、「さっきの問題、合っていたかな」と考える時間が長くなることになります。

また別の科目の勉強をしたりして、その問題について忘れてしまったとしても、その分「あれ、この問題ってどうして間違えたんだろう？ そもそもどんな問題だったんだっけ？」と、その問題について思い出したり考え直したりするきっかけにもなります。

このような思考は、二度手間のように感じられるかもしれませんが、考える訓練にもなるため、むしろ勉強になるのだといいます。この勉強を実践していた人曰く、コスパはよくないように感じられるものの、結局こうやって問題について考える時間が長い方が定着度としては高いとのことです。

たしかにその人の言う通り、すぐに丸付けしてしまうと、あまり記憶に残りませんが、ちょっと時間が経ってから思い出しつつ丸付けをする方が記憶に残り続ける感じはしますよね。

“始めるハードル”を下げて“考える時間”を確保する





今回紹介した「あえて丸付けをしない勉強法」は、一見すると効率が悪いように思えるかもしれません。しかし、理3合格者の実践例から見えてくるのは、「勉強とは、いかに“始めるハードル”を下げ、いかに“考える時間”を確保するか」という極めて本質的なポイントでした。

勉強が続かない最大の理由は、「机に向かうまでがつらい」こと。そして、学力が定着しない理由は、「問題について深く考える時間が不足している」ことです。丸付けを後回しにするという小さな仕掛けは、この2つを同時に解決してくれると言えるでしょう。ぜひ試してみてください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）