実は寂しがり屋さん。「甘えん坊な男性」に見られる特徴
あなたの彼はどんな性格をしていますか？
男らしい第一印象だったけど、「実は甘えん坊だった…」なんてこともあります。
そこで今回は、「甘えん坊な男性」に見られる特徴を紹介します。
｜人に頼られたいより頼りたい
基本的に男性は、女性から頼ってもらうことに喜びを感じるもの。
しかし、甘えん坊気質な男性は逆に頼りたい気持ちのほうが強い傾向にあります。
何をするにも彼女に頼りっきりなので、まるでお母さんになった気分を味わうかもしれません。
｜すぐ寂しくなってしまう
男性のなかには、１人でいるよりも常に誰かと一緒にいたがる人がいます。
もし彼氏にしてしまったら、あなたから一切離れようとしてくれないかもしれません。
｜外では意外と普通な姿を見せる
甘えん坊な男性のほとんどは彼女にしかその甘えん坊な姿を見せないもの。
周りに人がいる場合は普通の男性を装ってくることが多いです。
そのため、交際前に男性の性格を知りたい方は、２人きりになれる場所へ出かけると本性が表れるでしょう。
｜「好きだよ」と何度も言ってくる
普通なら嬉しい「好き」の言葉ですが、甘えん坊気質な男性は頻繁に言ってくる傾向があります。
その理由は、愛情を伝えることで相手からも同じように愛情をもらいたいと思っているため。
もっといえば、「好き」の言葉には「俺にかまって」という意味が込められているのでしょう。
このように甘えん坊気質な男性は自己中心的な行動が多くなります。
そこが魅力でもありますが、時には大変な面もあるので、きちんと天秤にかけて付き合うようにしてくださいね。
