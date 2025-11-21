ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は200億円と低調 ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は200億円と低調

21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比25.1％減の604億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.8％減の395億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> 、ｉシェアーズ米国債１－３年ＥＴＦ <2620> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ <2255> など11銘柄が新高値。ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.15％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.69％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が5.39％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> が4.12％高、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> が3.20％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は9.65％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.30％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は7.76％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は7.52％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は7.50％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1250円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金200億4600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均242億3600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が46億3100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が34億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が27億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億2100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

