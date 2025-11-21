長嶋茂雄さんのメークドラマは札幌円山球場から始まった。「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。

長嶋茂雄さんが監督を務めた１９９６年、最大１１・５ゲーム差を逆転して優勝した「メークドラマ」は札幌円山球場から始まったといわれる。７月９日の首位・広島戦を前に、グラウンドキーパーの駒井広行さん（５５、現札幌市スポーツ協会屋外施設グループ統括課長）は長嶋さんに声をかけられ、隣の陸上競技場で一緒に走った。走りながらミスターは「札幌からの反撃」を宣言したという。（砂田 秀人）

開始前に１１ゲーム差をつけられていた広島戦。巨人の選手、関係者だけでなく、駒井さんら球場を管理するスタッフも緊張感に包まれていた。「僕たちもピリピリ感はあった。笑顔も出せないという思いでいました」。そんな中、長嶋さんだけがリラックスしていたが、前年と違い外野フェンス沿いを走らず、一塁ベンチ付近にいたという。すると、近くを通った駒井さんは広報担当に呼び止められた。「監督が『陸上競技場でちょっとランニングできないか』と言っています」

円山球場の一塁側には陸上競技場が隣接している。当時、巨人戦は年に１カード。チケット入手は困難で、試合１週間前からファンが並び、右翼席の方向まで列が延びていた。混乱を避けるため陸上競技場は使っておらず、走ることは可能だった。急きょ動線を確保した。

長嶋さんは無人の競技場に足を踏み入れた。「監督、どうぞ」。声をかけた駒井さんに思わぬ言葉が返ってきた。「一緒に走らないか」と。「えっ？となったけど、光栄だなと思い『よろしいですか』って言ったら『いいよ、一緒に走ろう』と」。職員で唯一、当時２６歳の駒井さんは並んで３、４周ジョギングした。

「心臓はドキドキ。何を話せば…と考えていたら、監督が『ここは緑がきれいだね』『空気がおいしいね』とか話してくれて。その中で『この札幌からまた頑張るんだ』と言っておられた。何かキッカケにしたいというのがあったのでしょうか。その日の試合は先行されながら逆転して、次の日も勝って（東京に）帰られた。その年は本当に優勝して、驚きましたね」

円山球場では、札幌ドーム（現プレミストドーム）が完成する前年の２０００年まで巨人戦が開催された。毎年、ミスターの言葉が楽しみだった。「僕たち地方球場の職員にも気さくに声をかけてくれた。『グラウンド、いいね』って言っていただけることが励みになった。顔を合わせると『おはよう』って。いなかったですね、そういう方は」

最後に会ったのは００年。翌年、仲間から話を聞いた。「僕は休みでいなかったけど、職員がふと見たら外野をどなたかが走られていた。声をかけたら長嶋監督で驚いたと。フェンス沿いを３０〜４０分、走られたそうです。その話を聞いて『監督らしいな』と」。球場内の記念室には、当時の写真やサイン色紙などが並んでいる。「貴重な経験をさせてもらった。円山球場のことも良く思っていただいて、感謝しかないです」。駒井さんは頭を下げた。（７月２７日「スポーツ報知」掲載）