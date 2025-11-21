ËÌÄ«Á¯¡¢²ñÃÌÄó°Æ¸å¤â¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤ë¡Ä¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¡¢4Æü´Ö±þÅú¤»¤ºÌ±À¸³èÆ°
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ºÇ¶á¡¢·³»ö¶³¦Àþ¡ÊMDL¡Ë¤Î´ð½àÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´À°¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÆîËÌ·³»ö²ñÃÌ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤âMDL¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢ÇÄ°®¤µ¤ì¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³Åö¶É¤ÏÁ°Êý¤Çºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯·³¤¬19Æü¡¢ÈóÉðÁõÃÏÂÓ¡ÊDMZ¡Ë¤ÎMDL¤ò¿¯ÈÈ¤·¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬17Æü¡¢MDL´ð½àÀþ¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤ÈËÌÂ¦¤Ë¸ø¼°²ñÃÌ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤Ë±þÅú¤»¤ºÁ°Êý¤Ç¤Îºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËÌÄ«Á¯·³¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ10²ó¤Û¤ÉMDL¤ò±Û¶¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¹ñËÉÉô¤Î¥¥à¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ëÀ¯ºö¼¼Ä¹¤ÏÃÌÏÃ¤Ç¡ÖÆîËÌ¤Î¶öÈ¯Åª¾×ÆÍ¤òËÉ¤®¡¢·³»öÅª¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆîËÌ·³»öÅö¶É²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¡¢MDL´ð½àÀþ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°Äó°Æ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç4Æü´Ö±þÅú¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢MDL¿¯ÈÈ¤òÂ³¤±¤¿¡£¶öÈ¯Åª¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÄó°Æ¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤È²ò¼á¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐÏÃºÆ³«ÅØÎÏ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ºÆâÀ¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»Ñ¤À¡£20Æü¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ï19Æü¡¢º£Ç¯2·î¤ËÃå¹©¤·¤Æ9¥«·î¤«¤±¤Æ´°¹©¤·¤¿Ê¿¾í»Ô¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¥·¡Ë¹¾Åì·´¡Ê¥«¥ó¥É¥ó¥°¥ó¡ËÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¡£¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹¾Åì·´ÉÂ±¡½×¹©¼°¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸À¯ºö¼Â¹Ô¤Î2ÈÖÌÜ¤Î½×¹©µ¨Àá¤òÃÎ¤é¤»¤ë»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÃÏÊýÉÂ±¡¤ÎºÇ½é¤Î¼ÂÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦½Ö´Ö¡×¤È¤·¡ÖÃå¹©ÅöÇ¯¤Ë½×¹©¤òÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹¤ÎÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤àÉ¸½àÂ®ÅÙ¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£1Ç¯°ÊÆâ¤Î·úÀß´°Î»¤È¤¤¤¦¡ÖÂ®ÅÙÀï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Öº£Æü¤ËÂ³¤¤¤Æµµ¾ë»Ô¡Ê¥¯¥½¥ó¥·¡ËÉÂ±¡¤ÈÎµ¹¾·´¡Ê¥è¥ó¥¬¥ó¥°¥ó¡ËÉÂ±¡¡¢¸µ»³³ëËã¡Ê¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡¦¥«¥ë¥Þ¡Ë³¤´ß´Ñ¸÷ÃÏ¶è¤Î±þµÞ¼£ÎÅ½ê¤Þ¤Ç½×¹©¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê¿¾íÁí¹çÉÂ±¡¤ò´Þ¤á¤Æº£Ç¯6¥«½ê¤Î¸½ÂåÅª¤Ê°åÎÅ»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ÎÊÑ³×¤È¼«Éé¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¤ò¶Ã°ÛÅª¤ÊÊÑ³×¤ÎÇ¯¤ÈÆ²¡¹¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤À¡£
Ê¿¾í¹¾Åì·´ÉÂ±¡·úÀß»ö¶È¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é10Ç¯´ÖËèÇ¯20¤Î»Ô¡¦·´¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸20¡ß10À¯ºö¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï2·î¤Î¹¾Åì·´ÉÂ±¡Ãå¹©¼°¤Ç¡Öº£Ç¯¡¢¹¾Åì·´¤ÈÆî±º»Ô¡Ê¥Ê¥à¥Ý¥·¡ËÎµ¹¾·´¡¢Ê¿°ÂËÌÆ»µµ¾ë»Ô¤Î3¥«½ê¤ËÉÂ±¡¤ò·úÀß¤·¡¢ÍèÇ¯¤«¤éËèÇ¯20¤Î»Ô¡¦·´¤ËÉÂ±¡¤òÆ±»þ·úÀß¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ï¡Ö¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ø¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ËÀè¿ÊÊ¸ÌÀ¤Ë³«²½¤¹¤ëÈ¯Å¸´Ä¶¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÃå¼Â¤Ë¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²æ¡¹¤ÎÆ®Áè¤Ç¤Ï½Ö´Ö¤ÎÄäÂÚ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¡Øº£Ç¯¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤¿»î¸³Åª¤ÊÉôÎàÊÌÉÂ±¡·úÀß¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿·Ð¸³¤ÎÁíÏÂ¤ò´ðÁÃ¤Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÃÏÊýÊÝ·ò·úÀß¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Âè9²óÅÞÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢ÂÎÀ©ÊÝ±Òµ¡´Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò¹â¤á¡¢ÆâÉôµª¹Ë¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡ËÌÄ«Á¯¿Í¸¢·èµÄ°Æ¡¢¹ñÏ¢ºÎÂò
°ìÊý¡¢´ÚÊÆÆü¤Ê¤É61¥«¹ñ¤¬¶¦Æ±Äó°Æ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¿Í¸¢·èµÄ°Æ¤¬19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¹ñÏ¢Áí²ñÂè3°Ñ°÷²ñ¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶¦Æ±Äó°Æ¹ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬È¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
·èµÄ°Æ¤Ë¤Ï¡Ö2024Ç¯1·î¤ËËÌÄ«Á¯¤¬Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÈÅý°ì¤ò¤³¤ì°Ê¾å¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸åÎ¥»¶²ÈÂ²¤ò´Þ¤à¿Í¸¢¾õ¶·¤ËµÚ¤Ó¤«¤Í¤Ê¤¤ÈÝÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¾õ¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬Ì¢±ä¤·¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤ÈÍðÍÑ¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¼¤¤·üÇ°¤òÉ½¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤âÆþ¤Ã¤¿¡£·èµÄ°Æ¤ÏÍè·îÃæ¤Ë¹ñÏ¢Áí²ñËÜ²ñµÄ¤Ë¾åÄø¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Ï¡ÖËÌ¤¬¹ñºÝ¤ª¤è¤Ó¿ÍÆ»Åª»Ù±ç¿¦°÷¤ÎÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤È¹ñÏ¢µ¡´Ø¤¬ËÌ¤Î¿Í¸¢¾õ¶·²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡×¤È¤·¡ÖËÌÄ«Á¯½»Ì±¤Î¿Í¸¢¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£