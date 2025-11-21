フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ・フィンランディア杯（ヘルシンキ）が日本時間21日に開幕。

男子シングルでは、先のGPシリーズNHK杯で優勝した2022年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22）が、GPファイナル（12月4日〜=名古屋）進出をかけて出場する。ファイナルで初の頂点を狙う鍵山は、今大会開幕を前に「（SP、フリーの）合計300点は出さないといけない」と高得点を狙うと強気に話した。

鍵山はこれまで、北京五輪（310.05=自己最高）、24年の4大陸選手権（307.58）で300点超えをマークしているとはいえ、大台到達には安定したスケーティングと完璧な演技が求められる。ここにきて、鍵山が大台突破を口にしたのは、自らを鼓舞するのと同時に、ライバルへの揺さぶりともっぱらだ。

今季は同じ日本勢の若手である佐藤駿（21）が台頭し、友野一希（27）も好調だ。佐藤は中国杯を制し、NHK杯で鍵山に次ぐ2位に入って、最終戦の今大会を待たずに早々とファイナル進出を決めた。カナダ杯4位、米国杯3位の友野も海外勢の結果次第ではファイナルを狙える位置につけている。ファイナルでの結果は来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考材料の一つになるだけに、結果を残すに越したことはない。

鍵山が今回、300点をクリアできなくても、過去に2度大台に達しているだけに、「大台到達」を口にするだけでも、代表選考会を兼ねた全日本選手権（12月19日開幕=代々木第1体育館）に向けてライバル達にプレッシャーをかけられる。

日本のシングルの出場枠は男女とも3枠を確保しているとはいえ、佐藤以外にもシニア3季目の三浦佳生（20）が、カナダ杯で3位に入るなど、若手が台頭している。

五輪2大会連続の表彰台を狙う鍵山。まずは代表入りに向けて心理的な揺さぶりに出たようだ。