【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#48

今季の国内女子ツアーも残り2試合。僕にとっては、20日開幕の大王製紙エリエールレディスが最後になります。

会場は愛媛県松山市のエリエールGC松山。今季、リゾートトラストレディスでツアー初優勝を挙げたプロ2年目の稲垣那奈子ちゃんとの初コンビ。どんなゴルフをするのか楽しみです。

愛媛は僕の母の故郷ですし、四国には知り合いや、愛車にステッカーが貼ってあるスポンサーさんも多い。今年は静岡の自宅から向かいました。運転時間は、途中に香川のサービスエリアで仮眠して19時間。いつものように神戸から全長が3911メートルもある日本最長、世界最大級のつり橋「明石海峡大橋」を渡って淡路島に入りました。毎回、橋の上からの景色は圧巻です。

四国の大会といえば、今週のエリエール以外に春先の明治安田レディス（高知・土佐CC）と那奈子ちゃんが勝ったリゾートトラストレディス（徳島・グランディ鳴門GC36）に男子のカシオワールドオープン（高知・Kochi黒潮CC）が行われていましたが、明治安田は今年から7月開催に変わり、会場も仙台クラシックGCに移りました。プロアマ戦の時、コース内にクマが出てきて騒ぎになったところです。

四国行きの楽しみのひとつは土佐CCのベテランキャディーの谷岡順子さんに会えることです。コンビを組んだ森田理香子ちゃんがエリエールで同年4勝目を挙げて賞金女王になった2013年、当時のヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップのプロアマ戦で知り合ってから、いろいろお世話になっています。昨年も自宅に招待され、夕食をごちそうになりました。僕にとっては「四国のおかん」ですね。

高知といえばカツオの名産地ですが、谷岡さんのお姉さんが奈半利町でやっている「葉牡丹」という焼き肉店の手羽先の唐揚げがとにかくうまい！「焼き肉屋で手羽先かい」って突っ込みが入りそうですが、県外からも多くのお客さんがコレを目当てにやってきます。

今年のキャディーをした女子プロから「優勝したら、最終戦のリコーもお願いできますか」と言われたとしても、「カシオで高知に行くから」とお断りするつもりでした（笑）。それぐらい四国は大好き。僕にとっては第二の故郷です。

理香子ちゃんが13年に賞金女王を決めた四国では昨年、キャディーを務めた上井邦浩君がカシオの最終日に賞金ランク95位から奇跡の逆転シード入りを果たしました。縁もありますが、験のいいところです。

ACNチャンピオンシップの初日に左手故障で棄権した森山友貴君は、幸い左手首の状態はかなりよくなり、高知開催20回目を迎える来週のカシオワールドオープンには出場できそう。何かが起きそうな予感がします。将来性のある選手で楽しみですから、高知でお世話になっている方々に友貴君を紹介したいと思います。

（梅原敦／プロキャディー）