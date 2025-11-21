ノルウェー代表サッカー選手のアンドレアス・シェルデルップ（21・ベンフィカ）が、違法動画を共有した罪で有罪判決を受けた。

19日（現地時間）、ロイター通信によると、デンマーク・コペンハーゲンの裁判所はこの日、シェルデルップが18歳未満の少年2人の性的動画を共有した容疑で、禁錮２週間の執行猶予付き判決を言い渡した。

裁判部は「これは、シェルデルップが今後12カ月の間に他の犯罪で有罪判決を受けた場合にのみ、刑務所で服役することになるという意味だ」と説明した。

これに先立ち検察は、裁判部に対し20日を超える懲役刑を科すよう求めていた。

シェルデルップの控訴の有無はまだ明らかになっていない。

シェルデルップは昨年、デンマークのプロチーム、FCノアシェランでプレーしていた際、モバイルメッセンジャーを通じて２７秒間の性的動画を受け取り、これを友人4人のグループチャットに転送した容疑で裁判にかけられた。

シェルデルップはこの日の裁判で有罪を認め、「最初の数秒の後、映像の中の人物が18歳未満だと分かった」と述べ、「友人に転送した後、すぐにそれが違法だと気付き、その場で動画を削除した」と話した。

シェルデルップは今月8日、自身のSNSに掲載した声明で「私が犯した愚かな過ちについて、皆さんに正直でありたい」と述べ、謝罪していた。

一方、ノルウェーは16日、イタリア・ミラノで行われた2026年国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ欧州予選でイタリアを4−1で破り、ワールドカップ本大会への出場を確定させた。シェルデルップはこの日の試合で控え選手リストに名を連ねたが、出場はしなかった。