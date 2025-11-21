ドジャースを球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に導いたデーブ・ロバーツ監督（53）が昨19日、都内で行われた住宅関連メーカー木下グループのCM発表会見に登場。

昨年から同社のCMに出演している指揮官は「2週間前（WS）連覇をした後に、1年ぶりに日本に帰ってこられてうれしく思います。また、今季は多くの日本の皆さんが、ドジャースタジアムにお越し下さり、本当に光栄です」と話した。

会見では世界一に貢献した大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）についても触れ、来年3月のWBC出場に関して「私が決めることではなく、彼らが決めることだ。彼らが出場すると決断したらサポートする。今年は長いシーズンだったし、投手としては負担になるが、日本のために彼らが決めることだと思う」と話すにとどめた。

今季は大谷、山本に加えて終盤にはルーキーの佐々木をリリーフに配置転換して話題を呼んだ。沖縄生まれで日本人の母を持つ指揮官は元々、日本のファンに馴染み深い存在ではあるものの、同社のCM起用で想定以上の効果があったという。

同社広報室は、日刊ゲンダイの取材に営業利益など業績拡大に直接的に影響を及ぼしたかどうかは不明としたが、人材採用では多大なメリットがあったと明かした。

大谷がドジャースに移籍した昨季から、ロバーツ監督は日本のメディアへの露出が激増。同社ではフィギュアスケートや卓球、テニスなどのアスリートや大会を支援しており、スポーツ界での認知度は抜群だが、ロバーツ監督のCM起用で新卒採用のエントリー者数が従来と比べて大幅に増加したのだという。

「ロバーツ監督のCMがきっかけで、木下グループに興味を持って、応募してくれた学生さんが多かったそうです。野球ファンによる木下グループの認知度向上につながったのかもしれません」（木下グループ関係者）

新卒採用への応募者が増えれば、必然的に優秀な人材を確保する可能性が高まる。企業のリクルート活動への多大な貢献もドジャース効果といえそうだ。