大リーグ公式サイト「MLB.com」は20日（日本時間21日）、「最新のフリーエージェントとトレードの噂」について特集。ジャイアンツが西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）の獲得に興味を示していると報じた。

同サイトはMLBネットワークのジョン・モロシ記者の情報として「ジャイアンツはここ数シーズン、日本プロ野球界屈指の投手として活躍してきた今井に関心を示している」と紹介。「近年、ジャイアンツは他の日本人スーパースター獲得に失敗に終わっている」と23年オフに大谷翔平、山本由伸の獲得を目指すも失敗。それ以前にも千賀滉大も獲得できなかった苦い過去があるとした。

ジャイアンツの先発ローテーションは今季15勝のローガン・ウェブ、11勝のロビー・レイと2枚看板がいるものの通算266勝のベテラン右腕バーランダーはシーズン後にFAとなり、移籍する可能性が高い。

だからこそ、「先発ローテーションを充実させるため、先発投手陣の補強を必要としている。今井がその穴を埋めてくれるかもしれない」と日本から海を渡る右腕が適していると記した。