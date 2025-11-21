【経済ニュースの核心】

アサヒビールがサイバー攻撃で深刻被害…ダメージ長期化は不可避、広がる品薄の懸念

スイスの国際経営開発研究所は11月4日、「世界デジタル競争力ランキング2025」を発表した。スイスが1位、米国は2位、3位にシンガポールである。

同ランキングは69カ国・地域を対象に、政府・企業・社会の変革につながるデジタル技術を導入・活用する能力をランク付けし評価するもの。アジアトップ10では、1位シンガポール、次いで香港（世界4位）、台湾（同10位）と続き、4位に中国（同12位）、5位韓国（同15位）、6位日本（同30位）である。

世界知的所有権機関（WIPO）は11月12日、2024年の世界の特許出願件数が前年比4.9％増、過去最多の約373万件に達したとする報告書を発表。首位は中国の約180万件、次いで米国約50万件、日本約42万件である。コンピューター技術分野での特許が最も大きな比率を占めているようである。

■アサヒグループHD、アスクルがランサムウエア攻撃を受ける

日本は、フィンテックを活用した大手銀行や証券へのハッキング、システム障害などが頻発、世界にデジタル後進性をあらわにした。大企業はそれらを教訓にセキュリティー対策を強化したが、それでも今年9月下旬、アサヒグループHDはランサムウエアによる大規模なサイバー攻撃を受け、国内システムに大規模な障害が発生。アスクルも10月中旬にランサムウエア攻撃を受けた。

今後、一段と日本のデジタル脆弱性を認識したハッカー集団が、大規模ネットワークの深部に侵入、経済に大混乱が起きる公算が大きい。問題は、民間企業に限らず自衛隊のネットワークシステムに侵入、防衛網を機能不全にされるリスクであろう。ドローンやトマホークなどの兵器は、GPSの位置情報などをベースに運用されている。システム開発力が国家の命運を左右する時代である。

大企業のセキュリティー脆弱性が明らかになる中、自民党は11月14日、「インテリジェンス戦略本部」を立ち上げ初会合を開いた。党内の論点を整理し、司令塔と位置づける「国家情報局」の創設とスパイ防止法の制定につなげるもようだ。

高市首相はインテリジェンスの強化が持論で、国家情報局の設置を総裁選公約に掲げていた。日本維新の会も推進の立場で、自民党と維新の連立政権合意書にも創設方針が盛り込まれていた。

ただ、入れ物をつくってもハッキングなどセキュリティーに精通した天才的な人材がいるのか。株式投資ではないが「情報を制する者は、全てを制する」である。経済産業省の推計だと、30年までに日本国内で最大79万人のIT人材が不足するという。「言うはやすく行うは難し」ではないか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）