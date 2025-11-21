¡ÈÅù¿ÈÂç¡É¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¸÷¤ë¡ªNHKÌë¥É¥é¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤Ç¹â¤Þ¤ëÂç²Ï¤Ø¤Î´üÂÔ¡ÄÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ë¡Ö¤É¤ó¤®¤Ä¤ÍÂ´¶È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡á¼Ì¿¿¡Ë¤¬11·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâKITTE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWHITE KITTE¡×¡Ê12·î25Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¤ËÇò¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÔÂ©»Ò¤Î²Ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£
¡¡µÈ²¬¤ÏËèÇ¯¾¥Þ¥¹¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¡×¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£µÈ²¬¤ÏÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡á32¡Ë¤ÎÀµºÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡¢NHK¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¬»³Å·²»¡Ê31¡Ë¼ç±é¤ÎÌë¥É¥é¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÌë10»þ45Ê¬¡Ë¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¡Ö¤è¤â¤®¡×Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬5ÅÀËþÅÀ¤Ç4.3¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢¡Ô°µÅÝÅªÌþ¤ä¤·¥É¥é¥Þ¡¢Á´¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´°àú¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µÇÐÍ¥¤Ç29ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ò¥í¥È¤ò±é¤¸¤ë²¬»³¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ò¥í¥È¤Î¤¤¤È¤³¤ÎÈþÂçÀ¸¡¦¤Ê¤Ä¤ßÌò¤Î¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥í¥È¤Î¥Î¥ó¥¤µ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¬¤Á¤Ê¤è¤â¤®Ìò¤ÎµÈ²¬¤µ¤ó¤â¡ÔÅù¿ÈÂç¤ÎÉáÄÌ¤Î¿Í¡Õ¤ò¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤µ¤¸²Ã¸º¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ô¿¹¼·ºÚ¤âµÈ²¬Î¤ÈÁ¤âÎø°¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡Õ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¸µ¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈ²¬¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ô¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¡Õ¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÈÝÄêÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¡Ô²Ä°¦¤¤¡Õ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢2017Ç¯1·î´ü¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ø¤É¤óÊ¼±Ò¡Ù¤ÎCM¥¥ã¥é¡È¤É¤ó¤®¤Ä¤Í¡É¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÍâÇ¯¤ËÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤È¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç¿Íµ¤½÷Í¥¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡ÔÊ¢¹õ¤½¤¦¡Õ¡Ô¤¢¤¶¤È¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢ÆÃ¤ËÆ±À¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤ì¤âº£¤ÏÀÎ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ÈµÙ¶È¡É¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à¡×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÏÆÌò¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¡ÈÂç¿Í¤Î½÷Í¥¡É¤È¤¤¤¦¶È³¦Æâ¤ÎÉ¾²Á¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êºßµþ¥¡¼¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡£¤½¤ì¤¬Ìë¥É¥é¤Î¤è¤â¤®Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç²Ï¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÀµºÊÌò¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï"¤É¤ó¤®¤Ä¤Í¡É¤ÎCM¤¬ÇÛ¿®Èó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢Èà½÷¤ò¸«¤ëÆ±À¤ÎÌÜ¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡Ø¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¡Ù¡ÊNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤Ê¤ÉÎø°¦¥â¥Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ÔÅù¿ÈÂç¤ÎÉáÄÌ¤Î¿Í¡Õ¤â±é¤¸¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡È¤¢¤¶¤ÈÈãÈ½¡É¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈµÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡ÈÄ¶¡É¤¬ÉÕ¤¯ÅØÎÏ²È¡£ËÜ¶ÈÍ¥Àè¤ÇÎø°¦¤â¥»¡¼¥Ö¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë²Ö³«¤¯¤«¡£´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
