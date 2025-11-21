´¶¾ðÏª¤ï¤Ê¥í¥Ü¤â¤¤¤¤¡ª¾®ÎÓ¹ä¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥× Àè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ÎÁ´°÷¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î20Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏU-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£10·î16Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë°ì¤Ä³Î¤«¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ä¥í¥Ü¡¦¾®ÎÓ¹ä¤¬À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿½Ö´Ö
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤«¤é¤ÎÊü½Æ¤Ç2Ãå¤Ø¸åÂà¡£Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é¾®ÎÓ¡¢EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦¾¾ËÜµÈ¹°¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¾¾ËÜ¤ÈËÜÅÄ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¾®ÎÓ¤Ï¤ï¤º¤«¤ÊÅÀº¹¤Î4ÃåÌÜ¤ÇÆî¾ì¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî1¶É¡¢¾®ÎÓ¤Ï¥«¥ó8ÅûÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¾¾ËÜ¤«¤éÆ¤¤Á¼è¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤Î7700ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£ÅÀËÀ¤ò¤Û¤ÜÇÛµë¸¶ÅÀ¤Þ¤ÇÌá¤¹¤È¡¢Æî3¶É¤Ç¤ÏÆî¡¦º®°ì¿§¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤Î1Ëü2000ÅÀ¤òËÜÅÄ¤«¤éÄ¾·â¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¬¥ê¶¥Áè¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî4¶É¡£¤Þ¤º¡¢ÀÐ°æ¤¬2Ãå¤òÁÀ¤¦»Å³Ý¤±¤Ë½Ð¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏÃæÈ×¡¢3¡¦6º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë¡£¿Æ¤ÎËÜÅÄ¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜ¤â´í¸±Ç×¤òÀÚ¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢3¸®¥ê¡¼¥Á¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥í¥óÇ×¤òÄÏ¤á¤Ð2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾ËÜ¤Ë3º÷¤òÄÏ¤Þ¤»¡¢¾®ÎÓ¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦¥É¥é2¤Î5200ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¥¹¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¾¾ËÜ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ2Ãå¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ê¥ã¥ó¥á¥óÂÔ¤Á¤Ê¤Î¤Ç½Â¡¹¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤«¤éÄÉ¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥É¥¥É¥¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ø¥í¥ó¡Ù¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸À¤¤Ä¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯´¶¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃçÎÓ¤È¾®ÎÓ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹ÓÎÅ¼£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ºîÀï¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê70»î¹ç¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²òÀâ¤Î²ÏÌîÄ¾Ìé¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÏÆî3¶É¤ÎÄ·Ëþ¤¬¾¡°ø¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁ´°÷¤ÎÍ×½ê¤Ç¤Î¥¢¥¬¥ê¤¬ºã¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾»î¹ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¡È¥í¥Ü¡É¤ò¤â¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î·ãÀï¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë4Ëü2500ÅÀ¡¿¡Ü62.5
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü900ÅÀ¡¿¡Ü0.9
3Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü9300ÅÀ¡¿¢¥20.7
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦¾¾ËÜµÈ¹°¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü7300ÅÀ¡¿¢¥42.7
¡Ú11·î20Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü524.1¡Ê46/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü495.8¡Ê44/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü26.8¡Ê46/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü8.2¡Ê42/120¡Ë
5°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥26.7¡Ê48/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥140.6¡Ê44/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥145.4¡Ê42/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥154.0¡Ê46/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥290.4¡Ê44/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥297.8¡Ê46/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë