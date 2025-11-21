¹â·ì°µ°²½¢ª¿Õµ¡Ç½¾ã³²¢ª¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ë¡Ä"¾å¹Ä¤Î¼¹Åá°å"¤ÎµÁÊì¤¬¥Ò¥¶¤Î¤¿¤á¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿"Ãã¿§¤¤Ê´"¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Å·ÌîÆÆ¡Ø·ì´É¤È¿´Â¡¡¡¤³¤¦¼é¤ì¤Ð·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¤â¤Ã¤È±ä¤Ð¤»¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´ÁÊýÌô¤Ë¤âÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ë
°ì»þ´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö´ÁÊý¡×¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºàÎÁ¤¬Å·Á³Í³Íè¤Ç¤¢¤ë´ÁÊýÌô¤Ï¡¢À¾ÍÎÌô¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ìÈÌÅª¤ËÉûºîÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï´ÁÊýÌô¤ò½èÊý¤¹¤ë°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤ÎÌó9³ä¤¬Æü¾ïÅª¤Ë´ÁÊýÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»ÔÈÎÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÁÊý¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢´ÁÊýÌô¤â¡ÖÌô¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ú²Ì¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÁÊýÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¡×¤ËÊÀ³²¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ç¤¹¡£
´ÁÊý¤ÏÌó2000Ç¯Á°¤ÎÃæ¹ñ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁ¾µ°å³Ø¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï5¡Á6À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÉ÷ÅÚ¤äµ¤¸õ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹âÎð¼Ô¤ÎÄ¹´üÍøÍÑ¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬ÉÔÂ
ÀèÆü¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖËÜ¾ì¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ¹ñ¤ÎÃÎ¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´ÁÊýÌô¤ÏÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÇ¯Âå¤«¤é½éÏ·´ü¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î´ÁÊýÌô¤Ï¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¾ÍÎ°å³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤ÎÊä´°Åª¤Ê¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¤È¤ê¤ï¤±80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬¤º¤Ã¤È´ÁÊýÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¡Ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤Ç¯Âå¤«¤é´ÁÊýÌô¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¹âÎð²½¤·¤ÆÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤¬¿ê¤¨¤Æµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Í¸ú¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÊÀ³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï´ÁÊýÌô¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢´ÁÊýÌô¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÉÂµ¤¤äÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ËýÀ¹â·ì°µ¤Ë
´ÁÊýÌô¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÀ¸Ìô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢´ÁÊýÌô¤Î7³ä¤Û¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ÅÁð(¤«¤ó¤¾¤¦)¤Ï¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¡Ë¤È¤¤¤¦´ÞÍÀ®Ê¬¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËýÀÅª¤Ê¹â·ì°µ¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¸Ìô¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤Î¼õÍÆÂÎ¤ËºîÍÑ¤·¤Æ·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬´ÖÀÜÅª¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¡¢ËýÀÅª¤Ë·ì°µ¤ò¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ËÂçÎÌ¤ËÉþÍÑ¤¹¤ì¤Ð·ì°µ¾å¾º¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÉþÍÑÎÌ¤Ç¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä·ì°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ËýÀ¹â·ì°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â·ì°µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÇµÁÊì¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¨¤Î´ØÀá¤ËÄË¤ß¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢¶á½ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾Ã±êÄÃÄËºÞ¤Ë¤è¤ëÅêÌô¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ´ÁÊýÌô¤ÎÉþÍÑ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤È¤â¤È¹â·ì°µÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÁÊýÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¤µ¤é¤Ë·ì°µ¤¬¾å¾º¡£°À¹â·ì°µ¡Ê¹â·ì°µ¶ÛµÞ¾É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Õµ¡Ç½¤Ë¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤ì¤«¤é¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ©ÀÏ¤Î¹çÊ»¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÕÂ¡¤ä´ÎÂ¡¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É¨¡¢¹ø¡¢¸Ô´ØÀá(¤³¤«¤ó¤»¤Ä)¤Ê¤É¤ÎÄË¤ß¤«¤éÀ°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢½èÊý¤µ¤ì¤¿¾Ã±êÄÃÄËºÞ¤ä¼¾ÉÛÌô¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹³±ê¾É¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë´ÁÊýÌô¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿ÕÂ¡¤ä´ÎÂ¡¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½èÊý¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎÌô¤È¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´ÁÊýÌô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ç¤â¡¢´ÁÊýÌô¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Î±ê¤Î¼£ÎÅ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡Ö¾®¼Æ¸ÕÅò(¤·¤ç¤¦¤µ¤¤¤³¤È¤¦)¡×¤È¤¤¤¦´ÁÊýÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤òµ¯¤³¤·¤¿10¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤ËÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤¬Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¾®¼Æ¸ÕÅò¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»öÎã¤¬²¿ÅÙ¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À°·Á³°²Ê°å¤Ë¤·¤í¾Ã²½´ïÆâ²Ê°å¤Ë¤·¤í¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀìÌç³°¤Ç¤¢¤ëÂ¡´ï¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¸¡ºº¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢´µ¼ÔÂ¦¤â´ÁÊýÌô¤Ï°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤À¤È²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´ÁÊýÌô¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë
¶áÇ¯¤Ï¡¢°å³ØÀ¸¤Î¹ñ²È»î¸³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¾®¼Æ¸ÕÅò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ÁÊýÌô¤ò»È¤¦ºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÉûºîÍÑ¤ä¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ°é¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ·ò¹¯Èï³²¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤ÇÉ¨¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÔÈÎÌô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç½èÊýÎÌ°Ê¾å¤ÎÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë´ÁÊýÌô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿ÕÂ¡¤ä´ÎÂ¡¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼êÃÙ¤ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¾·¤¯´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÁÊýÌô¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î½èÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìô¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Ìô¶É¤ÇÌôºÞ»Õ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌô¡¢º£¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«
´ÁÊýÌô¤òÄ¹´ü´Ö¤º¤Ã¤ÈÉþÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»×¤ï¤ÌÉûºîÍÑ¤äÊÀ³²¤¬É½¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Á°¹à¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÌô¡áÀ¾ÍÎÌô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡ÖÆþ¸ý¡×¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ÀèÈ¯Ìô¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¡Ê¸åÈ¯°åÌôÉÊ¡Ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡¡£Ã»»þ´ÖºîÍÑ·¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ä¹»þ´ÖºîÍÑ·¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¹´ü¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤âÉûºîÍÑ¤ò·Ú¸º¤·¤¿¿·Ìô¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤Ê¤é¤ÐÀèÈ¯Ìô¤è¤ê¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¡¢Ã»»þ´ÖºîÍÑ·¿¤è¤ê1Æü1²ó¤ÎÉþÍÑ¤ÇºÑ¤àÄ¹»þ´ÖºîÍÑ·¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÌô¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·Ìô¤â¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þÀ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÅ¬Àµ¤ÊÌô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Óë²¼Ç½ÎÏ(¤¨¤ó¤²¤Î¤¦¤ê¤ç¤¯)¤¬¿ê¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¡¢£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¹âÎð¤ÇÂçÎ³¤Î¾ûºÞ¤¬°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸Ìô¸ú¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤OD(¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼)¾û¡á¸ý¹ÐÆâÊø²õ¾û¤ò½èÊý¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆOD¾û¤ÇÄ¹»þ´ÖºîÍÑ·¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢³ºÅö¤¹¤ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤ÎOD¾û¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌô¤È¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ÃÎð¤ÇÅ¬Àµ¤Ê°û¤ßÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³èÆ°Åª¤Ê¹âÎð¼Ô¤ÏÃ»»þ´Ö¿çÌ²¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢1Æü1²óÉþÍÑ¤¹¤ëÄ¹»þ´ÖºîÍÑ·¿¤Ç¤Ï¡¢µ¯¤¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÌô¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´ÖºîÍÑ·¿¤ò1Æü2²ó¤ä3²ó¤ÇÉþÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤êÅ¬Àµ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¡¢¿çÌ²Ìô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¿¤È¤¨·ò¹¯¤Ç¤âÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃæÅÓ³ÐÀÃ¤äÁáÄ«³ÐÀÃ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀÎ¤ß¤¿¤¤¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÑÈË¤ËÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°Â°×¤Ë¿çÌ²Ìô¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿çÌ²Ìô¤Ï¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤äÅ¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤òÁý¶¯¤·¤¿¤ê¡¢·òËº¤ò¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ÉËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ê¤é¤ÐÉ¬Í×¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¡¢¿çÌ²¾ã³²¤Ê¤É¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÀ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£Ìô¤Î¸ú¤Êý¤äÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃí°Õ¤¹¤Ù¤Ìô¤Î°û¤ßÊý¤Î¡Ö½Ð¸ý¡×¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ìô¤Î¸ú¤Êý¤ÈÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿´Ë¼ºÙÆ°¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¹³¶Å¸ÇÌô¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥µ¥é¥µ¥é¡É¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÌô¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï1Æü1²ó¤ÎÉþÍÑ¤ÇºÑ¤à¡ÖÀÚ¤ìÌ£¡×¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¶ÚÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð·ì¤·¤ä¤¹¤¤ÉûºîÍÑ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¡¢Ç¾½Ð·ì¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤ò¾·¤¯´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â·ì°µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹ß°µÌô¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅß¤ÎÄ«¤ËÉþÍÑ¤·¤Æ¤«¤éÄÌ±¡¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç³°½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë·ì°µ¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢µ¤¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Åß¾ì¤Ë¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢²°³°¤È¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙº¹¤¬10ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤ÎµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤ä²¼¹ß¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿´ÉÔÁ´¤äÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡¢ÉÔÀ°Ì®¡¢Ç¾Â´Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¹ß°µÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ìô¤Î¸ú¤Êý¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¼¾ÉÛÌô¤äÄÃÄËºÞ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢À°·Á³°²Ê¤Ë¤«¤«¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤è¤¯¸ú¤¯¼¾ÉÛÌô¤À¤«¤é¤È¤«¡¢ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤ÄÃÄËÌô¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤ÆÌô¤ò°Â°×¤Ë½èÊý¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òËýÀÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìô¤Î±Æ¶Á¤Ç¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ë»ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ç¤Ï¿´Â¡¤Ø¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ëÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¡´ï¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¤ä¿ÕÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìô¤Ç¤â¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤Á¤ó¤È¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤â¤Õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ìô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ«1²ó¤ÎÉþÍÑ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡ÖÄ«1²ó¡¢Ìë1²ó¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¸ú¤¤¹¤®¤ÆÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¤ËÌô¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ç¼£°å¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Å·Ìî ÆÆ¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å
1955Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢µµÅÄÁí¹çÉÂ±¡¡ÊÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¡Ë¡¢¿·ÅìµþÉÂ±¡¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿´Â¡¼ê½Ñ¤Ë½¾»ö¡£1997Ç¯¡¢¿·ÅìµþÉÂ±¡»þÂå¤ÎÇ¯´Ö¼ê½Ñ¾ÉÎã¿ô¤¬493Îã¤È¤Ê¤ê¡¢´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤Î¾ÉÎã¿ô¤â350Îã¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ë¡£2002Ç¯7·î¤è¤ê½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡£2012Ç¯2·î¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å¹ÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ë¤Î¿´Â¡¼ê½Ñ¡Ê´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼¹Åá¡£¿´Â¡¤òÆ°¤«¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¥ª¥Õ¥Ý¥ó¥×½Ñ¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼¹Åá¤·¤¿¿´Â¡·ì´É³°²Ê¼ê½Ñ¿ô¤Ï1ËüÎã¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡ØÇ®¤¯À¸¤¤ë¡Ù¡Ø100Ç¯¤òÀ¸¤¤ë¡¡¿´Â¡¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡Ù¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÇ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¡¢¶áÃø¤Ë¡Ø¼ã¤µ¤Ï¿´Â¡¤«¤éÃÛ¤¯¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î100Ç¯¿ÍÀ¸¤Î·Þ¤¨Êý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅ·¿¦¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
