【脳トレ】102×98の答えは？ 2つの数字の「規則」ですぐに解いてみよう
見た目はシンプルな掛け算でも、よく見ると「ある規則」に気づくと一瞬で答えが出せる問題。
102と98の組み合わせには、“共通の中心値”が隠されています。
ヒント：2つの数字の“真ん中”を意識してみましょう。中心となる値は100です。
▼解説
この問題も「平方差の公式」で解けるタイプです。
102×98＝(100＋2)×(100−2)
＝100²−2²
＝10,000−4＝9,996
つまり「(a＋b)(a−b)＝a²−b²」という数式を利用すれば、掛け算を引き算に変えられます。
ちょっとした構造に気づくだけで、難しそうな計算もスッと解けるようになりますね。
このタイプは“対称の掛け算”として覚えておくと便利。頭のストレッチにもぴったりな一問です。
(文:All About ニュース編集部)
正解：9,996正解は「9,996」でした。
