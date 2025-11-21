見た目はシンプルな掛け算でも、よく見ると「ある規則」に気づくと一瞬で答えが出せる問題。102と98の組み合わせには、“共通の中心値”が隠されています。

写真拡大

見た目はシンプルな掛け算でも、よく見ると「ある規則」に気づくと一瞬で答えが出せる問題。

102と98の組み合わせには、“共通の中心値”が隠されています。

問題：102 × 98 ＝ □

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：2つの数字の“真ん中”を意識してみましょう。中心となる値は100です。

答えを見る






正解：9,996

正解は「9,996」でした。

▼解説
この問題も「平方差の公式」で解けるタイプです。

102×98＝(100＋2)×(100−2)
＝100²−2²
＝10,000−4＝9,996

つまり「(a＋b)(a−b)＝a²−b²」という数式を利用すれば、掛け算を引き算に変えられます。

ちょっとした構造に気づくだけで、難しそうな計算もスッと解けるようになりますね。

このタイプは“対称の掛け算”として覚えておくと便利。頭のストレッチにもぴったりな一問です。
(文:All About ニュース編集部)