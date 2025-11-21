「美しすぎて目眩」Snow Man・目黒蓮、「色気ダダ漏れ」なMVオフショットに反響！ 「日本の観光名所」
Snow Manの公式X（旧Twitter）アカウントは11月20日、投稿を更新。メンバーの目黒蓮さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】目黒蓮の「色気ダダ漏れ」MVオフショット
ファンからは「ビジュアル爆発案件」「色気ダダ漏れすぎてしにそう」「美しすぎて目眩」「何て美しい生き物なのだ」「彫刻のよう」「国宝級イケメンってまさにこのこと」「さすが日本の観光名所」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「何て美しい生き物なのだ」同アカウントは「"ART"MV Behind cut」とつづり、2枚の写真を投稿。上品な衣装やセットで、目黒さんのイケメンっぷりが際立っています。特に2枚目は、ソファにもたれかかりながら目を閉じているショットで、アンニュイな表情がとても色っぽいです。
「待ちに待ってためめあべ」今回のオフショットは、Snow Manの5thアルバム「音故知新」に収録されている目黒さんと阿部亮平さんのユニット曲『ART』からです。別の投稿でツーショットも公開されており「待ちに待ってためめあべ」「まじで最強の2人組」といった反響が寄せられています。気になった人は、こちらの投稿もぜひチェックしてみてくださいね。
