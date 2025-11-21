６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで行われる。

「関係者の部」と「一般の部」の２部制で実施されるお別れの会。「関係者―」は野球界の関係者だけでなく、政界、経済界など、長嶋さんと関わりのある人が多数参列予定。応募の中から選ばれた６０００〜７０００人のファンも２階席から観覧できる。

式典は１０時３０分開会予定だが、早朝から多くのファンが足を運んだ。列の先頭に並んでいたのはファン歴２０年以上という丸山さんで、長嶋さんが監督を務めた２００４年・アテネ五輪のジャージーを着用して並んだ。埼玉・越谷市在住の丸山さんは前日に都内のホテルに宿泊し、歩いて東京ドームへ。友人とともに午前４時３０分ごろから並んでいたという。

祖父の影響でジャイアンツが好きになり、過去の資料や映像を通して長嶋さんが好きになった。一番印象に残っているエピソードを聞くと、悩みながらも「（２０００年の春季）キャンプの初日の背番号３が復活した時です。あの一瞬だけお客さんを沸かせることができるんだって。あの大歓声に勝るものはないと思います」と明かした。

「長嶋さんは日本プロ野球の象徴」と語る丸山さん。「『野球界のために尽力してくださってありがとうございました。これからも見守ってください』と伝えられたらなと思います」とうなずいた。