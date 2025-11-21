がんを公表した元女優・希良梨さんのインスタグラムが２１日に更新。「危篤中」としていた希良梨さんの意識が回復したと報告した。

「皆さまに多くのご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫びを申し上げます 無事に意識が回復しましたので、ご報告申し上げます」と伝え、「希良梨チーム一同」とした。

フォロワーからは「良かった」「安心しました」「本気で心配していました」と安どの声が寄せられている。

１９日の投稿で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」とのコメントが投稿され、心配の声が上がっていた。

希良梨さんは１９９８年放送のフジテレビ系ドラマ「ＧＴＯ」で生徒役を演じ、近年はメキシコを拠点に活動していたが、２０２４年９月に婦人科の検査でがんを患っていることが判明し、手術したと告白。今年１月の投稿で、がんが転移していたこととステージ３であることも明かした。

今年７月の投稿では「抗がん剤治療は全て終わらせました」とした上で、「これからは、自分らしく、自由に新しく、新たな地で、芸能人としてでは無く、生きてみたい」と芸能界からの引退を発表した。