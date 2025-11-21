“ゴルフの停滞期”の突破口とは？196名にアンケートして聞いた結果

ゴルファーが一度は経験するであろう「停滞期」。スコアが伸び悩んだり、練習しても成果が見えなかったりと、どうしたら乗り越えられるのか頭を悩ませる方も多いことでしょう。

パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」を運営する株式会社クリアは、ゴルフ経験者196名を対象に「ゴルフの停滞期」に関するアンケート調査を実施しました。本記事では、停滞期を経験した方々の声をまとめてご紹介します。

ゴルファーの多くが経験する「停滞期」の実態

調査の結果、ゴルフをプレーする人のうち、実に81.86%もの人が「停滞期」を経験していました。また、停滞期を経験した人のうち60.87%が「現在も停滞期だと感じている」と回答しています。

またゴルファーが停滞期を感じる時期を調査したところ、「1年以上～2年未満（24.28%）」が最も多く、次いで「6か月以上～1年未満（20.23%）」となりました。

停滞期の主な原因については、「ドライバーの方向性が安定しない（18.22%）」が最多という結果でした。さらに「ドライバーの飛距離（12.62%）」に悩んでいるゴルファーも多く、ドライバーに関する悩みが全体の約30％を占め、最大の課題となっていることが分かります。

特筆すべき点は、「原因がはっきりしないがスコアが伸びない」が15.89%と2番目に多かったことです。

多くのゴルファーは停滞期を自覚しながらも、自分の課題を客観視することが難しく、具体的な原因を特定できていない状態にあると言えます。

ゴルファーが求めているのは「自分専用の解決策」

停滞期脱出のためにゴルファーが試したことの第1位は「YouTubeなどのレッスン動画（24.74%）」、第2位は「ゴルフ仲間や上級者へのアドバイス（17.11%）」でした。

現代のゴルファーは、まず「無料で手軽にアクセスできる情報」に解決策を求める傾向があると考えられます。次いで「とにかく練習量を増やした（11.75%）」が続き、多くのゴルファーの初期行動は「情報収集＋練習」というパターンが多いと言えるでしょう。

停滞期の突破口として最も効果があった方法でも、「YouTubeなどのレッスン動画（28.22%）」が第1位でした。自分のスイングスタイルに合った動画に出会うことで、停滞期を突破できたゴルファーが多く見受けられます。しかし「最も効果がなかった」方法としても「YouTubeなどのレッスン動画」が20.47%と最も多い結果となりました。

一方で「ゴルフレッスン・スクール」は、最も効果があった方法として19.02%と3番目に多い一方、「効果がなかった」と答えた人は3.15%と、ごく少数でした。このことから専門家による客観的でパーソナライズされた指導は、停滞期突破において失敗の少ない投資であると考えられ、自己流で練習するよりも、高い効果を実感しているゴルファーが多いことがうかがえます。

今回の調査結果から、ゴルフの停滞期を乗り越える手段として、多くのゴルファーが「YouTubeなどのレッスン動画」を活用していることが分かりました。一方で、こうした動画によって停滞期の改善に手応えを感じた人がいる反面、効果を実感できなかった人も少なくありません。このことから、自分に合った練習法や情報を見極めて取捨選択することの難しさが浮き彫りになったと言えます。

いかがでしたか？ 停滞期で悩まれているゴルファーは、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。

【本件へのお問い合わせ】

株式会社クリア

URL：https://mensclear.com/company/