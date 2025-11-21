◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝２１日、美浦トレセン

昨年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、Ｗコースを４ハロン６３秒６―１４秒０で流して調整。

関西のレースなら２日前、関東のレースなら前日にＷコースか坂路に入れるのはいつものことだが、前走の毎日王冠（７着）は６７秒８―１５秒０、２走前のしらさぎＳ（２着）は７３秒２―１７秒６（坂路）、４走前（３走前は海外）の京都記念（９着）は６７秒８―１５秒９（坂路）、５走前のジャパンＣ（４着）は６６秒８―１５秒５（坂路）となっており、比較的速めの調整だったと言っていい。

馬場状態やコース以外での負荷に左右されるため一概には言えないが、見た目にスピード感もありフットワークも軽やか。それだけ状態の良さはうかがえた。一方で、前走は２走前からプラス１６キロの５００キロで伸びを欠き、今回の調教後馬体重は５０４キロ。輸送があるので前走よりは減りそうだが、もう少し軽くしたいというのも事実だ。

木村調教師は「結果が出ていないので『今まで厩舎でやってきたことは間違っていた』とまずはそこから入りました。調教メニューがパターン化しないようにと意識はしています」と会見で語ったが、その一端をうかがうことができた。