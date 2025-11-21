ユニクロ店員に聞いた「ガチで買うべき冬用アウター」3選。ふわふわ暖かいのに畳むとペタンコ！｜ユニクロ感謝祭で買いたいもの
ユニクロでは11月21日（金）〜11月27日（木）までの7日間、半期に1度の大セール「ユニクロ感謝祭」が開催されます。
12月を前に寒さが厳しくなっている今、今年はどんなアウターが登場しているのか気になります。そこで長年ユニクロに勤めている知り合いのR氏に、今年のおすすめのアウターを聞いてきました。
※以下、価格はすべて記事執筆時点（感謝祭前）のものです。価格や販売状況は変動する場合があります。
◆細部にこだわり！ シームレスダウンショートコート
しっかり防寒してくれるダウンのアウターが欲しいと伝えたところ、R氏が薦めてくれたのは「シームレスダウンショートコート」。どんなアウターなのでしょうか？
商品名：シームレスダウンショートコート
商品番号：481137
価格：税込17,900円
「ユニクロのシームレスダウンは高品質で保温力が高いフィルパワー750以上（※IDFB法による測定値）のプレミアムダウンを使い、余計な縫い目をなくし暖かさをキープしています。
小雨を弾く撥水加工といった機能面だけでなく、細部のデザインにもこだわっていて、袖口をリブ仕様にして風が入らないようにしたり、足さばきをよくするためにダブルファスナーになっていたりします。
タイトスカートやキレイめのパンツと合わせれば、メリハリのあるシルエットになり脚長効果も期待できますよ」（R氏、以下カッコ内同）
筆者もシームレスダウンショートコートを試着。身頃や腕にかなりダウンが詰まっているので、厚着しなくても防寒できそうです。襟の高さがちょうどよく、上までファスナーをしめても苦しくなかったので、とても着やすいアウターだと思いました。
シームレスダウンは、ショートコートのほかにパーカ、ジャケット、ロングコートの3型あるので、好みのデザインで選べます。
◆持ち運びに便利なパフテックジャケット
ここ数年、ユニクロは高機能中綿としてパフテックアウターを打ち出しています。今年から、軽くて小さく畳める定番アウターだったウルトラライトダウンジャケットが、パフテックジャケットとして新登場。
ダウンから中綿に変わっても暖かさは変わらないのでしょうか？
商品名：パフテックジャケット
商品番号：479751
価格：6,990円
「ウルトラライトダウンは羽が出やすいというデメリットがありましたが、中綿になったことでそれが格段に減り、より暖かさをキープできるようになりました。
またダウンよりも中綿の方が水に強く、水に濡れても綿の量が減る量も少ないため、膨らみが保たれます。
個人的にはウルトラライトダウンよりもパフテックの方が暖かさが増している気がしたので、ぜひパフテックジャケットを試してほしいです」
実物を触ってみたところ、ウルトラライトダウンよりも膨らみが増してふわふわした印象。羽織ったところ、昨年ウルトラライトダウンを羽織ったときよりもパフテックジャケットの方が身体をしっかり包んでくれるような感じがしました。
押しながら畳むとすぐにペタンコになり、袋に入れやすかったので、屋内などでも持ち運びやすそうです。
◆オンにもオフにも活躍！ UNIQLO : Cコラボコート
仕事でもプライベートでも着回せるコートは1着持っておきたいもの。
R氏はおすすめのコートとして、UNIQLO : Cとのコラボ商品であるロングコートを紹介してくれました。
商品名：ロングコート
商品番号：479666
価格：税込9,990円
「昨年は似た商品でダブルフェイスチェスターコートがありましたが、UNIQLO : Cコラボのロングコートは裏地がつき、ハリ感が増したことにより、オフィスや改まった場でも着られるようになりました。
ストレートシルエットで、冬でもスッキリスタイリッシュに見えますよ。パンツ、スカートどちらにも合うので、あらゆるシーンに使いたい方におすすめです」
昨年店頭でダブルフェイスチェスターコートを見たときには、生地が薄く、アウターとしては物足りないと感じました。それに対し、今年のロングコートは裏地がついて、ウール素材の生地の厚さが増しているように感じられました。
小柄な筆者でも着られるロングコートなのか気になったので試着。丈の長さは、151cmの筆者が着て足首辺りまできて引きずることなく着られそうです。
＜取材・文／あき＞
【あき】
ライター。自分の思いを文字にするのが好き。本や音楽、ファッション、サンリオなど多くの趣味を持つ。 Twitter：@alice7daizy
