きつねダンスで知られるファイターズガールの元メンバーで、北海道在住者限定ガールズグループ「ambitious」で活動する大西真帆（30）が、21日までにX（旧ツイッター）を更新。グループ運営の一員、一般男性と結婚したと発表した。

大西は「この度私、大西真帆は結婚いたしました。ambitiousというお仕事をしている中で、結婚という選択は、簡単なものではありませんでした。活動との両立は正直すごく悩んだし、私自身『私の立場はこうじゃなきゃだめかな？』と何度も考えました」と報告。お相手について「兼ねてよりお付き合いしていた一般の方であり2025．10．1より運営の一員になってくれている方です」と説明。

「ambitiousが危機的な状況に立たされた時期がありました。これまで積み重ねてきた私たちの努力も、応援してくれたみんなの想いも無駄になってしまうかもしれない…そんな状況の中で、自分のリスクを顧みずに運営に関わり、必死に支えてくれました」と公私ともに支えだったと訴えた。

運営関係者との結婚を踏まえ「異例なお話で賛否両論あるかと想いますが、これからもどうか、温かい目で応援していただけたら幸いです。私らしく、毎日一生懸命頑張りますので、今後ともよろしくお願いします」とファンに活動のバックアップを呼びかけた。

大西は、中学生からアイドルを経験した後、14年に1年、ファイターズガールに在籍。22年に再加入すると、149センチとファイターズガール1の低身長ながら機敏な動きで大人気となった。24年1月5日にはambitiousに候補生として参加し、レッスンを重ねる中で即戦力としての実力を発揮。わずか17日後の22日に新メンバーとして加入。北海道エンターテイメントに所属している。