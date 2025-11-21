プロテスト合格後ネクヒロ初参戦の藤本愛菜 優勝で500万円ゲットなら「転戦資金に」
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル 初日◇20日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ この1年のマイナビポイントランク上位30名とツアー優勝者、JLPGAのプロテスト合格者とワイルドカードを突破した5名しか出場できないのが、このシーズン最終戦。そのうち2週前に行われた最終プロテスト合格者も5名が参戦したが、藤本愛菜が4位タイと最高位でスタートした。
【写真】ジェット機、近っ！
「2メートルのバーディパットを2つぐらい外してしまいました。ショットは良かったのですが…。パッティングを修正したいですね」とラウンド後はちょっぴり悔しそう。これまでネクヒロにはアマチュアとして出場し、2位が2回と惜しくも優勝には手が届かないでいる。「これが最後の出場となるので、やっぱり優勝はしたいです」と最後に目指すのは勝利のみ。首位との差は3打と優勝は射程圏内だ。 この大会の優勝賞金は500万円とこのツアーでは破格。「やっぱり魅力ですよね。もし優勝できたら、ツアーの転戦資金にしたいです」。来年も見据えると、ここでの結果が大きな助けになる。上田桃子らを指導してきた名コーチ・辻村明志氏に師事し、プロテスト合格前から「ツアーで戦えるよう、合格前からショートゲームなどを練習してきました」という。来季の“職場”を決める大事な12月のファイナルQTに弾みをつけるためにも、ここでの優勝はぜひ欲しいところだろう。 「明日は力を出し切りたいです」。ナショナルチームのメンバーとしても活躍した実力者。最後のネクヒロを最高の形で締めくくるために、インタビュー後は練習グリーンに向かった。（文・小路友博）
