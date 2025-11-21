金谷拓実、星野陸也は88位 大西魁斗、久常涼は100位台から巻き返しへ
＜ザ・RSMクラシック 初日◇20日◇シーアイランド・リゾートGC（ジョージア州）◇シーサイドC＝7005ヤード・パー70、プランテーションC＝7060ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第1ラウンドが終了した。
〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！
前週は優勝争いのすえ3位に終わった金谷拓実は、シーサイドCで2アンダーを記録したものの、順位的には88位タイと出遅れた。同じく先週、優勝争いに絡み8位だった星野陸也もシーサイドCを回り88位タイでの滑り出しになった。プランテーションCでプレーした大西魁斗は1アンダー・104位タイ、久常涼はイーブンパー・125位タイからの浮上を目指していく。10アンダーで首位に立ったのはデイビス・トンプソン、ダグ・ギム（ともに米国）、リコ・ホイ（フィリピン）の3人。1打差の4位タイに アンドリュー・ノバク、ダグ・ギム（ともに米国）が続く。
