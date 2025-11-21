マネージャー「ダメです!」と断固拒否 あのが“没収されたもの”とは
歌手でタレント・あのが18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。韓国で開催された音楽フェスティバル「WONDERLIVET 2025」のエピソードを明かした。
○「マネージャーに3カ月前ぐらいから預けてた」
あのは、今月14日から3日間にわたり開催された同フェスにanoとして出演。「日本から来てくれたお客さんもいっぱいいたけど、ほとんど海外の方で。歓声がすごい。曲がはじまるたびにすごい歓声だし、めっちゃ歌ってくれる。すごかった」と会場の熱気を振り返り、「めっちゃ楽しかった。レスポンスもいいから、こっちも気分が上がるし。韓国の方に曲が伝わってるんだなって、ちょっと驚きだった」と大感激。これまで海外からのオファーは断っていたというが、「行ってよかった。ライブしてよかったなって思ったので、また行きたい」と前向きに語った。
また、海外に行くにあたり、「パスポートは絶対忘れるから、マネージャーに3カ月前ぐらいから預けてた」というあの。“紛失癖”があるため、マネージャーから、「いい加減、パスポートを持ってきて」と厳しく言われていたというが、「いい加減っていうか。まだ3カ月前なんですけど……」と苦笑い。パスポートを預けている間、プライベートで韓国に行きたくなり、返却を求めたが、「ダメです!」と拒否されたことも明かし、「返してくれなかった(笑)。“お前どうせすぐ無くすだろ”みたいな感じで。だから、行けなくて……。パスポート没収されてたから」とぼやいていた。
なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。
