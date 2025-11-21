今田美桜、今年の漢字は「走」 『あんぱん』ヒロイン・『世界陸上』アンバサダー“完走”「これ一択でした」
俳優の今田美桜が21日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに登場し、今年の漢字を発表した。
【写真】くるくる巻き髪が可愛い！今年の漢字を発表した今田美桜
イベントには、CMで共演する妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬とともに登場。5人は、ジャンボ宝くじのCMキャラクターとして“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹を演じている。
年末ということで今年の漢字を聞かれた今田は、「走」という漢字を発表。「朝ドラ『あんぱん』では、足が速い役だったのでたくさん走りましたし、何といっても世界陸上のアシスタントをやらせていただいて、すごい瞬間をたくさん見ました。今年はこれ一択でした」と、それぞれ大役を完走した1年を振り返った。
これには吉岡も「本当に偉かった。すてきでした」とほほ笑み、活躍をたたえる。妻夫木も「誇らしいです」と、本当の妹を見るかのようにあたたかい言葉を送っていた。
5人の中で2025年のベストオブ”ジャンボきょうだい”を決めようという場面でも今田の名前が上がり、「異議なし！」と4人の意見が一致。今田は「駆け抜けた一年ではあったので、きょうだいの皆さんが観てくださっていたのがうれしいです」と喜んだ。
今回は、1等7億円が23本、前後賞1億5000万円が46本となっている。また、『年末ジャンボミニ』では、1等3000万円が150本、1等前後賞1000万円が300本となっている。同宝くじは、12月23日まで発売され、運命の抽せんは12月31日に東京オペラシティ コンサートホールで行われる。
