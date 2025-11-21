¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬¡Ö¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡×µÒÀÊ¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥° ´ÛÆâÁûÁ³¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤´Ë«Èþ¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý´ò¤·¤½¤¦¡×°ÂÅÈ¤È¤Û¤Ã¤³¤ê
¡Ú±ÇÁü¡Û¥³¥í¥³¥í¤ÈµÒÀÊ±ü¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿±§ÎÉ
¡¡³Ñ³¦¿ï°ì¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬½Ä²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¥Ò¥ä¥ê¤Î¾ìÌÌ¤Ë´ÛÆâ¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎµÒ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤´Ë«Èþ¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý´ò¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æ¬É®Æ¬¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ÈÁ°Æ¬»°ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÆ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿±§ÎÉ¡£±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤à¤È¤Þ¤ï¤·¤òÃµ¤ê¹ç¤¦¹¶ËÉ¤Ë¡£ÅÓÃæ¡¢±§ÎÉ¤¬ÁÇÁá¤¯¤¤¤Ê¤·¤Æ²¼¤¬¤ë¤È¼ãÎ´·Ê¤Î»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤¿¡£¤À¤¬»ý¤Á´®¤¨¤¿¼ãÎ´·Ê¤¬È¿·â¡¢±§ÎÉ¤ÏÀª¤¤¤è¤¯²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÅÚÉ¶²¼¤ØÅ¾Íî¤·¤¿¡£²¡¤·½Ð¤·¤Ç¾¡¤Ã¤¿¼ãÎ´·Ê¤Ï6¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿±§ÎÉ¤Ï6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÝ¡¢±§ÎÉ¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Á°Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤ÎÃæ¤Ø¡£½Ä¤Ë°ì²óÅ¾¤¹¤ë¹ë²÷¤Ê¡È¥À¥¤¥Ö¡É¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏÎÏ»Î¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤«¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ò¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢ABEMA¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿çÕ»³ÍÛ»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ±§ÎÉ¤¬µÒÀÊ¤ÎÃæ¤Ë¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃíÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÁ°Æ¬¤Îº´ÅÄ¤ÎÉÙ»Î¤¬¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ï±§ÎÉ¤Î¤Û¤¦¤¬Äã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±§ÎÉ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¼ãÎ´·Ê¤È¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±§ÎÉ¤¬µÒÀÊ¤Ø¤È¹ë²÷¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó¹þ¤à¾ìÌÌ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¾¤ÓÊý¤À¤è¡×¡ÖµÒÀÊ¤ÇÁ°Å¾¡×¡ÖµÒÀÊ¤Ç¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¡×¤ÈÁûÁ³¡£¥±¥¬¤âÌµ¤¯´î¤Ö´ÑµÒ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µw¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤´Ë«Èþ¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á´ò¤·¤½¤¦w¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éé¤±¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö»ä¤â±§ÎÉ¤«¤éÈïÃÆ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë