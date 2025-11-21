2025年11月30日(日) の10時〜17時、JR筑前前原駅至近の「丸田池公園」(福岡県糸島市前原西1-317-1)にてマーケットイベント「THINNING 13th」が開催される。

【写真】糸島の間伐材についてパネルで紹介

糸島ドライブの途中にマーケットイベント「THINNING 13th」に立ち寄ろう


“間伐”を意味する“THINNING”(シニング)と掲げたイベント。土砂災害の起こりやすい荒廃林の木を適切に選んで伐り倒すことで、健全な森を取り戻す「間伐」の重要性をあらためてアナウンスし、広く全国の山や海が抱える問題を、マーケットの場を通じて楽しみながら知ってもらおうという趣旨がある。

2017年にはじまり、今回で13回目となる同イベント。今回のメインテーマ「空を、あけよう。」の想いに賛同した全38店舗が出店する。

思いに賛同した38店舗が出店


お弁当、パン、レモネード、コーヒー、焼菓子、廃材のセレクトショップ、木工、陶芸、アパレル、バッグ、アート、家具、ドライフラワー、野菜、テキスタイルデザイン、サインペイントなどさまざまなジャンルの店が丸田池公園に集結する。そのほか、「間伐材お面づくりワークショップ」(1500円、最終受付16時30分)を開催。森の葉や枝などをデコレーションしてオリジナルのお面を作ってみよう。また、間伐について考える「トークショー」(13時〜)も行われる。

子どもと一緒に楽しもう


NPO法人 産の森学舎 代表の大松康さんをゲストにトークショーを開催(写真は2024年の様子)


イベントに参加してまずは知ることが小さなアクションに。糸島ドライブと合わせて出かけてみては。





【THINNING 13th】

開催日時：2025年11月30日(日)10時〜17時

会場：糸島市 丸田池公園

住所：福岡県糸島市前原西1-317-1

価格：入場無料

駐車場：なし(近隣のコインパーキング利用)

出店数：38店舗

交通：JR筑前前原駅北口より徒歩約5分

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。