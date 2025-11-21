

さまざまに定義される人事ですが、私は人事とは「人を生かして事をなす」ことだと考えています――。こう語るのは、学生時代から一貫して人事や組織開発に携わり、500社以上を支援してきた吉田洋介氏。

そんな吉田氏が1000人以上の人事担当者から得た知見とはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』から一部を抜粋・編集する形で、人や組織を生かして事業を成長させる人事のプロフェッショナルに共通する考えた方、動き方について解説します。

経営者は「業績にしか関心がない」わけではない

人事の人間にとって、経営陣とのやりとりで「わかっていない」「わかってくれない」と感じることも多いものです。私が設立した人事図書館を訪れる方の中にも「経営陣がわかってくれなくて……」と悲しそうな顔をしている方が少なくありません。

しかし、経営者は本当に「わかっていない」のでしょうか？

たとえば、「社長は業績の話にしか興味がなく社員のことを大切にしていない」「1on1をやってなんの意味があるのかとCFOに問い詰められた」「うちもジョブ型制度にするぞ、といきなり指示された」など、経営陣が打ち出してくる方針や指示について「今の状況でどうやったらいいのか」「こんなことをしたら大変なことになる」とズレを感じ、「うちの経営はわかっていない」と言いたくなるのはよくわかります。

私がさまざまな経営者とやりとりをしてきて感じるのは「経営者は人事が思っているよりも人について真剣に考えている」ということです。

もちろんすべての経営者が、ということではありませんが、多くの経営者は人を駒や部品のようには考えてはいませんでした。

「業績にしか関心がない」と言われていた経営者とお話しすると、「投資ができなければ現状維持しかできない。業績を上げることが、もっとも顧客のためにも社員のためにもなる」「人は仕事の成果を上げることで喜びを感じる、だから業績を上げることが1人ひとりの働く喜びにつながるんだ」と強い信念を持って業績を上げることに振り切ってメッセージを出していました。

経営者も人事も「願っていること」は同じ

しかし、社員に報いたいと思いながらも、余計なお金は使えない、というのも真実です。

社員が「住宅補助を家賃全額出してほしい」「給与を上げてほしい」と言ってきたからといって、そのまま期待に応えることで人件費が増大し、結果として事業を短期でたたむことになってしまったら誰も幸せになりません。

社員が安心して働ける、やりがいを持てる、ここで働く意味を感じるといった状態を作るために必要なお金はかけていきたい。でも、不要なお金はかけすぎず事業投資をしていきたい。

そのギリギリのところで常に判断・決断をし続けているのが経営者です。社員からすると「業績のことしか言わない」と感じられる一方で、経営者としては「緊急事態にも業績に危機感を持ってくれない社員」を見るのは孤独感が強くなる瞬間でもあります。

そういった場面では、さらに強く「業績に集中する」というメッセージが打ち出されるのは自然なことです。

人と業績の間でギリギリの判断を続けている経営者からすると、安易に人を優先する人事は無責任だ、浅い、簡単な選択をしている、というように見えることも少なくありません。

「1on1をやりましょう！ 心理的安全性を高めましょう！ エンゲージメントも高めます！ 年間で全社員で1万時間ほど使うことになります！」といった提案があった際に、経営者であれば「それをやって業績はどうなるの？」と疑問を呈したくなるでしょう。

そして、その反応を見た人事から「うちの社長は1on1に否定的なんです」「CFOからエンゲージメント向上の業績インパクトを出せと言われました。そんなの無理ですよね」と不満につながってしまうこともあります。

人事には「人のためになることをやりたい」という想いを強く持っている方が多く、精いっぱい課題解決に取り組んでいます。

そんな中で、社員や経営のためを思って進言したのに経営から否定的に捉えられてしまったり、「わかってない」と言われたりするのはとても辛いものです。そういった愚痴を言いたくなる場面も年に1度や2度ではないでしょう。

経営者も人事も、願っているのは組織で働く人も事業も健全に顧客に価値を届け続けることです。お互いのすれ違いが大きくなるのは、とてももったいないのですが、今も多くの組織で起こっていることではないでしょうか。

そもそも人事の「定義」とは

「人事」を辞書で調べてみると、

「（自然、超自然の事柄に対して）人間に関する事柄。人間社会の事件」

「人の行う、また行うべき事柄。また、人のなしうる仕事」

「人としてはっきりした意識でいること。人としての知覚、感覚」

「官公庁、学校、会社などで、人の採用、転任、退職や身分、職務、

能力などに関する事柄」

（『精選版 日本国語大辞典』小学館より）

と説明されています。これだけでも非常に多くの意味を含んでいるのがわかります。

大きくまとめると、人に関する事柄を広く示しているのが「人事」という言葉に思えてきます。

もう少し絞り込んで、職種としての人事について掘り下げてみましょう。

人事について書かれた本はたくさんあります。それぞれに人事そのものを定義しているのでいくつか見てみましょう。

■経営活動のための経営資源としての「人」についてのマネジメントである（津田眞澂『人事労務管理』ミネルヴァ書房）



■企業の主体が最大限利潤の獲得のために、雇用労働者を対象にして、組織としての経営労働秩序の安定・維持と労働者の意欲の向上を通じ、労働者の持つ労働力を効率的に利用することを直接目的として行う一連の計画的・組織的な施策（森五郎、岩出博『LECTURE 人事労務管理』泉文堂）

こう並べると少し難しく感じるでしょうか。つまり、職種としての人事だけでも人によって定義が異なり、仕事の目的や幅もさまざまだということです。

「人事の仕事」と言う時、採用だけを指す場合もあれば、労務管理を指す場合もあります。またメンタル不調の懸念に対する対応を指すこともあれば、人事制度の設計・運用を人事だと表現することもあるのです。

人事は、さまざまに仕事を定義できる、非常にクリエイティブでユニークでおもしろい仕事であると同時に、扱い始めたらきりがないほど多種多様なテーマにわたる仕事であるとも言えます。

「人事の仕事に終わりはない」「どこまでも人事」とも言われます。その幅広さと深さに苦しむ人も少なくありません。

人を生かして事をなす

こんなふうに、さまざまに定義される人事ですが、私は人事とは「人を生かして事をなす」ことだと考えています。

これは『図解 人材マネジメント入門』などを出版されている坪谷邦生さんによる定義です。人事の漢字そのものを表したものですが、一言で人事の本質を捉えているのではないでしょうか。

「人を生かす」とは1人ひとりの持ち味・個性を存分に発揮しつくし、その姿が自他に受け入れられていること。

「事をなす」とは会社に関わる人たち（顧客、経営者、株主、取引先、社員、自分など）の事業の推進やビジョンの実現を叶えることです。

つまり、人を生かさず事をなす「搾取」でもなく、人を生かして事がなされない「ぬるま湯」でもなく、その両方の実現にこだわり続けて、なんとか「人を生かして事をなす」ために葛藤し続けるのが人事という仕事です。



たとえばコンビニエンスストアの場合、商品が売れること、それを通じてお客様が喜ぶことや満たされることが「事をなす」です。

そして、お店で働く社員がイキイキと接客し、お客様の喜びや満足を巡ってあれこれと工夫をし続けていく、その中で自分の成長実感や地域やお客様への貢献実感を持って働くことが「人を生かして」と言えます。

人事は活躍する人材を採用し、安心して働ける労務を行い、納得感の高い評価制度を作り、営業力を高める研修を行い、職場が適切な関係性となるようなコミュニケーション施策を考え実行していきます。また、管理職が職場メンバーと効果的に関われるよう、学びの機会を作ることもあるでしょう。

このいずれをも大切にすることは簡単ではなく、さまざまな葛藤を伴う仕事であると言えます。その葛藤の中で、自ら解を出して動かしていく。これが「人を生かして事をなす」人事の仕事だと、私は考えています。

人事のやりがい、おもしろさ

ここまで困難ばかりを見てきて、人事の仕事は単につらくてしんどい仕事なのか、と感じるかもしれませんが、もちろんそうではありません。





私自身が人事として取り組んできた中でも、人事ならではのやりがいや醍醐味やおもしろみを感じています。

これまで仕事でお付き合いしてきた1000人以上の人事の方々も強いやりがいを感じていたり、社内で起こったことをうれしそうに、時に苦しそうな表情をしながらもおもしろそうに語っている姿を見てきました。

『シン・人事の大研究』（ダイヤモンド社）では、人事はエンゲージメントが全職種でトップであり、人事を続けたいと思う人が84.6%いることが示されています。

また同書では、人事のやりがいとして「会社や事業の成長に貢献できる」「従業員の成長をサポートできる」「新しいことにチャレンジできる」といったことが上位に挙がっています。

人事はやりがいも、おもしろみもあり、同時に葛藤の多い職種です。そして専門的な知識や持論、人事を担う1人ひとりの意志を生かすことのできる非常にクリエイティブな仕事でもあります。

（吉田 洋介 ： 株式会社Trustyyle代表取締役、人事図書館館長）