

「出社して働く人」の価値が密かに高まり始めています（写真：EKAKI／PIXTA）

出社することが若手にとって重要である理由

「今日も家からリモートワーク。満員電車もなくて最高だ」

「転職するなら、絶対にフルリモートの会社がいい」

働き方改革やAIの普及を背景に、多くのビジネスパーソンがリモートワークを「進化した働き方」として享受している。しかし、その「快適さ」と「効率性」こそが、自らの市場価値を脅かす「最大の落とし穴」だとしたら、どうだろうか。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、リモートワークが普及すればするほど、逆説的に「出社して働く人」の希少価値が高まっていると指摘する。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜAI時代に「出社」する人が「替えのきかない人材」になり始めているのか、その理由を解説する。

AIの脅威にさらされる「定型的な業務」

リモートワークは心地よいものです。満員電車から解放され、家事や育児やプライベートとも両立しやすくなったのはありがたいと思います。





国土交通省の令和6年度テレワーク人口実態調査によれば、雇用型テレワーカーの割合は24.6%に達し、特に首都圏では36.8%と高い水準だそうです。フルリモートの求人には応募が殺到し、「リモート可」は今や求職者にとって重要な選択基準となっています。

しかし、こうした時代だからこそ、実は「出社して働く人」の価値が密かに高まり始めています。リモートワークが当たり前になればなるほど、オフィスに来る人の希少性が上がっているのです。多くの人が「リモートワーク＝働き方の進化」と捉えていると思います。しかし、そこには見落とされている重要な事実があります。

それは、「リモートワークでできる仕事の多くが、AIで代替しやすい仕事である」ということです。

リモートワークに向いている仕事の多くは「デジタルで完結する、定型的な業務」です。

つまり、決まった手順で進められる仕事、明確な指示に従って遂行できる仕事、成果物がデジタルデータである仕事などです。

具体的にはプログラミング、記事作成、デザイン、書類処理、データ入力、資料作成などが該当します。これらは確かにフルリモートでも問題なく進められるでしょう。

しかし、よく考えてみてほしいのです。これらの仕事は、まさにAIが得意とする領域ではないでしょうか。

記事作成・コード作成・デザイン作成などは、”依頼通り作るならば”、AIでできてしまいます。最近話題になったOpenAIの”Sora2”などの動画生成AIをみるかぎり、AIではクオリティ不足などという議論はすぐに意味をなさなくなっていくでしょう。

「リモートでできる」ということは、「決まった通りにやる仕事」であり、それは「AIで代替しやすい仕事」でもあるのです。

対面だから生まれる「非定型な仕事」の価値

一方、出社して対面で働くからこそできることは何か。

顧客や上司や同僚との会話、それを通じて微妙な空気を読むこと、対面でしか得られない情報を収集すること、それを通じて信頼関係を築くことなどです。

要するに「対面のコミュニケーション」です。

例えば、昔は喫煙所でのコミュニケーションも多くありました。そこで居合わせた人との会話から得られる情報の価値は侮れないものがありました。筆者も、コンサルティング先の経営陣を社内の喫煙所で待ち構えて会話をすることで、次回提案の内容を握ったりしていました。

このように、「提案の本番の前に喫煙所で勝負を決める」といった動きは、AIには難しいでしょう。

喫煙所でなくとも、対面だからできる会話というのは非常に多いもの。そして、会議の中ではわからない情報というものも多いのです。営業職の人であれば、商談のあとの見送りの時間を使って情報を引き出したり、会食の約束を取り付けるといった経験は多いのではないでしょうか。また、上司との立ち話でたまたま知る情報といったものも多いでしょう。

オンラインの画面越しでは、こういう機微をとらえた仕事はかなり難しくなります。予定を押さえて会話することが多いため、”たまたま”知るような情報がなくなります。相手の表情が読みづらいし、周りに誰が聞いているかわからないので、微妙な話を投げかけることもしにくいです。

「社長！ 専務の◯◯さんの案は、正直、選択肢にないですよね？！」

「そうだね、◯◯さんの案は現実が見えてないし魅力がないね！ 他の役員には賛成しないように言っておくから、キミの案で決めにいこう！」

あくまで例ですが、こんな会話をうっかり本人に聞かれたら大変なことです。対面でこっそり話すからこそ引き出せる本音があるものです。

リモートワークによるキャリアの危機

この「対面でコミュニケーションしているか」という話は、若手にとってはより重要な話です。

仕事に慣れていない若手を教育する必要性は、AIの出現によって一気に低下しています。業務をわざわざ教えなくとも、AIのほうが圧倒的に早く、従順に仕事をこなしてくれます。

そんな世界で若手が仕事を教えてもらうには、「AIにはできない仕事ができそうか」という基準になるのは間違いありません。対面の、フィジカルなコミュニケーションで仕事を進められる人材になってほしいからこそ、企業が若手を教育する意味があるのです。

さらにいえば、教える側の上司や先輩からすれば、「教えがいがあるかどうか」も重要になります。リモートワーク中心だと、どうしても「気に入られる」「信頼される」というコミュニケーションは取れません。

同じ世代なら、いつも顔を合わせている若手のほうにより手間をかけて教えるし、チャンスも与えようと思うのが人情です。

対面のコミュニケーションがないがゆえに、「いつでもAIに代替できる人材」「教えがいのない人材」と見られてしまうことは、キャリア形成において非常にマイナスが大きいと言えます。

「とりあえず顔を合わせておく」ということは、自分を守るためにも有効なのです。

ポイントは「AIと違う土俵に立てるかどうか」

最近ではブルーカラービリオネアという言葉が生まれています。主にアメリカで、配管工や電気整備士など、フィジカルなブルーカラー職種で稼ぐというトレンドです。AIにより多くの仕事が無くなっていく中、このトレンドはより広がっていくでしょう。

しかし、何もブルーカラーになることだけが答えではありません。知的業務が中心のホワイトカラーであっても、AI時代に生き残る術はあります。

それが「フィジカルな価値を出す」ということです。

AIがいくら発達しても、喫煙所や飲み会でこっそり聞いた本音や背景情報を把握することはできません。コミュニケーションを通じて信頼されるということもできません。

「君だから任せたい」「あなただから発注したい」と言ってもらえるのは、AIにはできない人間ならではの価値です。AIと競うのではなく、AIと違う土俵に立つことでホワイトカラー職種の価値がより際立ち、替えのきかない人材になっていくのです。

もちろん、これは「リモートワークが悪い」という話ではありません。リモートワークは確かに便利だし、上手く活用すれば生産性も上がります。重要なのは、バランスだということです。

最近リモートワークばかりでオフィスに行っていない、雑談をしていない、社内の情報をキャッチアップできていないという人は要注意です。ある日突然、「あなたの仕事はAIに切り替えることにしました」と言われる可能性も高いです。

「AIにできる仕事ばかりしていないか？」

定期的に自身に問いかけてみることをオススメします。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）