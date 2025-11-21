NY原油先物1月限（WTI）（終値）

1バレル＝59.00（-0.25 -0.42%）



米国とロシアが作成したウクライナ和平案について、米国がウクライナに受け入れるよう迫っているなか、売りが優勢だった。ウクライナ大統領府は、「ウクライナは平和を実現するため、米国や欧州、世界のパートナーと協力する用意がある」と声明を発表している。ただ、和平案がかなりロシア寄りの内容であることから、ゼレンスキー大統領が受け入れるのか不透明。



時間外取引で１月限は堅調。通常取引序盤には６０．１０ドルまで上値を伸ばした。ただ、その後は失速しマイナス転換すると、５８．５９ドルまで下げた。



