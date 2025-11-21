俳優・坂東龍汰さんがナレーション　ダスキンの新WEBCM「想い愛、ずっと。」が公開

株式会社ダスキンは、企業イメージ醸成を目的とした新WEBCM「想い愛、ずっと。」篇を、11月21日より公式YouTubeチャンネルで公開しました。

ナレーションを務めるのは俳優の坂東龍汰さん。音楽には、野田洋次郎さん作詞・作曲の「蝶々結び」をアレンジして採用しており、映像と音が重なって「想い」のつながりを丁寧に描く内容となっています。

■ ダスキンが長年大切にしてきた「想い」を描くWEBCM

ダスキンは創業以来、「喜びのタネをまこう」というスローガンのもと、人・地域・社会に“喜び”を届ける想いを大切にしてきた企業。今回のWEBCMでは、その「想い」という言葉のさまざまな意味を映し出しながら、人と人がつながることは、言葉だけではなく実際に会って人と人が触れ合うこと、そして、相手を想う気持ちが大切であることを映し出しています。

楽曲は増本直樹さんによるあたたかなコーラスアレンジの「蝶々結び」が寄り添い、映像に温もりを添えています。そして、ナレーションを担当する坂東龍汰さんの声が、その“想い”をやさしく包み込むように作品全体を導いていきます。

■ 坂東龍汰さんインタビュー「言葉ひとつひとつに“想い”をのせる難しさ」

これまでにもアニメや映画にて吹き替えを担当した経験のある坂東さんですが、撮影時のインタビューにて「ナレーションをするうえで苦労した点は？」の質問に対しては、「言葉1つひとつに『想い』をのせること」との回答が。

「自分の中ではのせているつもりでも、後で聞いてみると感情が無さ過ぎるように感じてしまって。緊張もあってもう一度、気持ちを込めてやりたくてお願いしました」と語り、声だけで収録を行うことの難しさを改めて感じたようでした。

「映像作品とナレーションの違い」について聞かれると、「普段からお芝居する上で声は大切にしていますが、表情だったり身体の動きがナレーションではないので、声だけでどれだけ『想い』が伝えられるか、すごく大変なお仕事だと、声のお仕事に関わるたびに思っています」と回答。

「ただ、映像のお仕事と違って、声だけだからこそ表現できることもあるので、その面白さも心が躍っています」と、声の仕事の奥深さにやりがいを感じているようすも見せました。

「印象に残っている言葉・シーン」については「『想い愛、ずっと。』です」と、作品のテーマを挙げた坂東さん。

「俳優という仕事もそうですが周りの人を想う気持ちだったり家族や事務所の方、見てくださっている方への感謝だったり、人を慈しむ気持ちは持ち続けないといけない仕事だと思うので『想い愛』という言葉は素敵だなと思いました」と回答。坂東さんは“泣けるCMが好き”とのことで、今回の作品は直球で心に響いたようです。

「『想い愛』を繋げてきたもの・繋げていきたいものは？」の質問には「毎年年末に行く家族旅行」と回答。「家族みんなで集まれることはなかなかないので、みんなでゲームしたりする時間は今後も受け継がれていきたい時間です」と、まさしく想い愛にあふれる言葉を述べました。

■ 収録エピソード テスト収録で完璧……のはずが、本人がやり直しを志願

CMの収録は11月、都内某スタジオで行われました。打ち合わせ後、坂東さんは少し緊張混じりの様子でブースへ。テスト収録では、強くはっきりとしたナレーションを数回録っただけで「完璧」とスタッフから拍手が起こったほどだったといいます。

しかし、ここで坂東さんのプロ意識が発揮されます。「もっと映像に寄り添ったやわらかい雰囲気に挑戦したい」と本人から提案。

その後録音した“やわらかバージョン”は、監督が「こっちだな」と即断するほど映像と絶妙にマッチし、最終的にこちらが採用されました。映像と音、そして語りの一体感を重視する坂東さんのこだわりが、作品の深い余韻を支えています。

完成したWEBCM「想い愛、ずっと。」篇（15秒／30秒／60秒）は、11月21日よりダスキン公式YouTubeチャンネルおよび特設サイトで公開中です。

（山口弘剛）

