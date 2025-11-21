Image: Swatch

アナログ回帰なのか、手がかかるところが可愛いのか。

Image: Swatch 「SHIMMER AT DUSK」4万1800円（税込）

「時間がズレなくて、電池切れで止まらない」メンテナンスフリーの電波ソーラー時計が人気な一方、「時間はズレるし、ゼンマイをまかないと止まる」機械式時計も根強い人気です。

機械式時計というと老舗時計ブランドのモデルというイメージもありますが、実はスウォッチでも10年ほど前から機械式時計をラインアップしているのです。

オーバーホール不要の自動巻きムーブメント

Image: Swatch

スウォッチの機械式時計は「SISTEM51」という独特の自動巻きムーブメントを搭載しています。

Image: Swatch 「CONFIDENCE 51」3万6850円（税込）

この51というのは、51個のパーツで構成されていることに由来しています。一般的な機械式時計のパーツは100個が平均なので、ほぼ半分で構成されています。

Image: Swatch 「CONFIDENCE 51」3万6850円（税込）

実はこの「51」という数字がキモで、1983年に発表されたスウォッチ初のクオーツモデルも51個のパーツで作られているのです。その象徴的な数字である51個のパーツで、クオーツだけでなく機械式時計を実現したことに特別な意味合いがあります。

システム51は、生産がオートメーション化された唯一の自動巻きムーブメント。生産プロセス中にレーザーを使って、精度を調整していることもあり、1日−5／＋15秒の誤差という高精度を維持しています。

パワーリザーブと呼ばれるゼンマイの稼働時間は90時間。一般的な機械式時計の約2倍です。ゼンマイがフルの状態ならば、3日以上放置していても動いているわけ。金曜日に時計を外して、土日につけなかったとしても、月曜日にまた時間を合わせずに着けることができるわけです。

また、ケースの気密性が高く、湿度やほこりによるパフォーマンス低下が起こりづらいため、機械式時計に必須といわれる定期的なオーバーホールも不要というのがうれしいところ。

ポップでリーズナブルな機械式時計

Image: Swatch 「SISTEM51 HODINKEE STOPLIGHT NEON REMIX」2万9590円（税込）

機械式時計でありながら、「（あまり）ズレない、（なかなか）止まらない」という利便性も兼ね備えたスウォッチのSISTEM51シリーズ。全22モデルで、2万4750円〜4万4000円（税別）と機械式時計としては比較的リーズナブルなのもポイントです。

Image: Swatch 「SISTEM51 HODINKEE STOPLIGHT NEON REMIX」2万9590円（税込）

機械式時計のエントリーモデルとしてはもちろんオススメですが、ポップなスウォッチデザインなのに機械式という意外性は、オーセンティックな時計ファンにも響くはず。「これスウォッチなんだけど、実は機械式で、自動巻きムーブメントが…」と思わずウンチクを語りたくなる一本ですね。

Source: SISTEM51