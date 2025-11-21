2026年4月24日に公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の新ポスタービジュアルとムビチケ特典情報が公開された。

参考：映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー』オフィシャルトレーラー＆ポスタービジュアル公開

本作は、『スーパーマリオブラザーズ』の世界観を基にしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂によってプロデュースされ、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資による制作、そしてユニバーサル・ピクチャーズによって全世界で公開される。

前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び担当する。

公開された最新ポスターでは、逆さになった巨大ピラミッドの前でマリオとルイージがゴーグル付きの衣装でポージングをしている姿が描かれている。

また、公開に先駆けて12月5日からムビチケ前売券（カード・オンライン）の発売が決定。第1弾の特典は、ムビチケ前売券（カード）とムビチケ前売券（オンライン）で異なり、ムビチケ前売券（カード）の特典は特製クリアポスター（B3サイズ）で、数量限定で発売される。ムビチケ前売券（オンライン）の特典は、本作タイトルロゴ絵柄の特製アクリルキーホルダーで、500名の抽選となる。

（文＝リアルサウンド編集部）